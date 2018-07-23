Dünyaca Ünlü Teknoloji Devleri İzmir'e Geliyor

26 Temmuz Perşembe günü düzenlenecek olan E-Ticaret Zirvesinde; Facebook, Google, MediaMarkt gibi şirketler de dahil olmak üzere Hepsiburada, e-bebek, E-PTT AVM gibi e-ticaretin önemli markaları buluşacak. E-Ticaret Zirvesi İZTO ve ETİD tarafından yapılacak.

Son yıllarda ülkemizde büyük bir artış görülen e-ticaret konusunda bir zirve de İzmir'de düzenleniyor. İzmir Ticaret Odası (İZTO) ve Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) işbirliğiyle düzenlenen E-Ticaret Zirvesinde yer alacak büyük markalar dikkat çekiyorken, zirvede 2018 hedefleri üzerinde durulacak.

“İzmir, teknoloji içerikli projelere çok uygun. Ayrıca e-ticaret sektörünün kentimizin ekonomik gelişimi açısından büyük önem taşıyor." şeklinde konuşan İZTO Başkanı Mahmut Özgener ayrıca ülkemizdeki internet kullanıcılarının 6 milyonunun internetten alışveriş yaptığını ifade etti. Bu anlamda 2018'de e-ticaret hacminin 50 milyara ulaşması hedefleniyor.

Dünyadaki diğer ülkelere göre e-ticaret hacminde daha hızlı büyüdüğümüzü aktaran Özgener, “Dünya e-ticarette yıllık yüzde 25 civarı büyürken, Türkiye’deki büyüme yüzde 37 civarında. Birkaç yıl önceye kadar sanayi ve enerji firmaları, dünyanın en değerli firmalarıydı. Bugün ise bu durum değişti. Teknoloji devleri zirvede yer alıyor." dedi.

Son olarak E-Ticaret Zirvesinde bilişim devlerinden yetkili kişilerin konuşacağını dile getiren İZTO Başkanı, Hepsiburada başta olmak üzere İdeaSoft, Sem TR, Akakçe, Related Digital, Positive, Boyner, Media Markt, E-Bebek yetkilerinin konuşma yapacaklarını belirtti.