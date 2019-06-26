Dünyada 5 Binden Fazla Bitcoin ATM'si Var

Son zamanlarda yeniden yükselmeye başlayan Bitcoin ve diğer kripto paraları destekleyen ATM sayısı çoğalmaya başladı. Yapılan araştırmalara göre dünya çapında BTM olarak adlandırılan Bitcoin ATM'lerinin sayısı 5 bini geçmiş durumda.

Sunulan yeni raporlar doğrultusunda kripto para birimi kullanıcılarının Bitcoin (BTC) satın alabilecekleri veya satabilecekleri yaklaşık 90 ülkede, 5006 bağımsız BTM var. Bazı makineler aynı anda hem satış hem de alış hizmeti sunuyorken bazılarında ise bu hizmetlerin ikisi bir arada sağlanmıyor.

Özellikle ABD'de artış gösterdiği ifade edilen BTM'lerin 150 tesiste kurulduğu belirtiliyorken en çok General Bytes'ın BTM yerleştirdiği aktarılıyor. Ancak BTM'lerin haricinde madeni para sayma operatörü Coinstar'ı içeren bir anlaşmada, 2000'den fazla ABD bölgesinde Bitcoin kullanımı aktifleştirildi.

ABD, BTM Pazarında Açık Ara Önde

ABD şu anda 3229 BTM ile dünyadaki üstünlüğünü koruyorken bu ay başlatılan yeni bir pilot programla makineler Circle K isimli marketlere getirildi. Markete alışveriş yapmaya gelen müşteriler Bitcoin işlemlerini de buradan halledebilecek. Konu hakkında BTM'leri kuracak şirketin Başkanı şunları söyledi: