Dünyada Bir İlk! Samsung 64MP Kamera Sensörü Geliştirdi

48MP çözünürlüğündeki kameralar, son zamanların en popüler telefon trendi haline geldi. Fakat Samsung bundan daha iyisini geliştirdiğini söylüyor. İşte 64MP çözünürlük sunan ISOCELL Bright GW1 kamera sensörü!

Samsung'un geliştirdiği ISOCELL Bright GW1 sensörü, piyasadaki mevcut mobil kameralardan daha yüksek çözünürlük sunuyor; ancak mevcut 48MP sensörlerle aynı piksel boyutunu (0.8 mikron) koruyor. Ayrıca sensör, verileri dört pikselden bire birleştirmek için Tetracell teknolojisini kullanıyor ve buna bağlı olarak her bir sensör 16MP piksel fotoğraflar elde ediyor.

Üretilen kamera sensörünün 1/1.72 inç boyutunda olduğunu söyleyen Samsung, 48MP kameradan daha fazla alana ihtiyaç duyuyor. Bunun daha fazla piksel olmasından kaynaklandığını aktaran şirket, 64MP'lik sensörün HDR gücünü ön plana çıkarıyor. Konu hakkında Samsung şunları söyledi:

“İnsan gözünün etrafını karışık bir ışık ortamında algılayışına benzeyen resimler çekmek için GW1, zengin tonlar sağlayan 100 desibele (dB) kadar gerçek zamanlı yüksek dinamik aralığı (HDR) destekliyor. İnsan gözünün ise genellikle 120dB olduğu düşünülmektedir”

Samsung 64MP kamera sensörünün süper faz algılamalı otomatik odaklama teknolojisini, 480FPS video kaydını ve Çift Dönüştürme Kazancını (DCG) desteklediğini söyledi. DCG teknolojisi sayesinde sensör, aydınlık ortamlarda alınan ışığı daha etkin şekilde kullanabiliyor.