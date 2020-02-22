Dünyada Bir İlk! Yapay Zeka Antibiyotik Geliştirdi

Yapay zeka kullanılarak, d ünyadaki en tehlikeli ilaca bile dirençli bakterileri öldüren bir antibiyotik geliştirdi. İlaç, mevcut antibakteriyellerden farklı çalışıyor ve yapay zekanın diğer ilaçları taramasıyla bulunduğu aktarıldı.

MIT araştırmacı ekibi tarafından antibiyotiğe dirençli enfeksiyonlara karşı çalışabilecek yeni bir antibiyotik üretildi. Araştırmacılar yapay zekaya gerekli komutları ve dijital kütüphaneleri sundu ve yapay zekadan bakteriye karşı antibiyotik üretmesi istendi.

Yapay zeka çok kısa bir zamanda on milyonlarca kimyasal bileşik üzerindeki bağları kıran bir bilgisayar modeli kullandı ve ciddi derecede umut vaat eden birkaç antibiyotik önerisi sundu. Çalışmanın kıdemli yazarı James Collins yaptığı açıklamada, “Yeni bir antibiyotik keşfi çağında yapay zekanın gücünü kullanmamızı sağlayacak bir platform geliştirmek istedik” ifadelerini kullandı.

Çalışmanın bir diğer araştırmacısı Jonathan Stokes ise algoritmanın bileşikleri değerlendirmesinin ve umut verici bazı antibiyotikler bulmasının yalnızca birkaç gün sürdüğünü söyledi.