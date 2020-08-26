Dünyada İlk Defa Güneş Enerjili Uçaktan Serbest Atlayış Yapıldı

İsviçreli bir paraşütçü dünyada ilk defa güneş enerjisiyle çalışan uçaktan serbest atlayış gerçekleştirdi. Raphael Domjan paraşütünü bırakmadan ve şehre güvenli bir şekilde inmeden önce 150km/s hıza ulaştığı kaydedildi.

SolarStratos projesine dikkat çekmek ve dünyada bir ilki gerçekleştirmek isteyen paraşütçü Raphael Domjan uçuş için güneş enerjisiyle çalışan uçaktan atladı. 22 metrekare güneş paneliyle kaplı iki koltuklu prototip uçağın 1.520 metre (5.000 ft) yüksekliğe çıktığı belirtildi.

Güneş enerjili uçaktan ilk serbest atlayış

SolarStratos uçağına yardımcı pilotluk da yapan Raphael Domjan "Bu serbest atlayışta aslında pek çok ilk vardı ama en önemlisi ilk defa birinin elektrikli bir uçaktan atlaması oldu" şeklinde konuştu ve şunları ekledi:

"Güneş enerjisi ve elektrikli devinimliliğin potansiyelini göstermeyi hedefliyoruz. Bu, gelecek nesiller için umut mesajıdır. Genç atlayışçılar artık sera gazı emisyonları olmadan ve mutlak bir sessizlik içinde paraşütle atlama gibi faaliyetleri hayal edebilecek ve gerçekleştirebilecekler"

Projenin arkasındaki adam olan paraşütçü Domjan, paraşütle atlama gibi faaliyetlerin gezegenin sıcaklığını artıran sera gazları üretmeden de gerçekleştirilebileceğini kanıtlamak istiyor. Bildiğiniz üzere gazyağı yakıtlı uçaklardan gelen emisyonlar insan yapımı karbon emisyonlarının yüzde 2'sini oluşturuyor.