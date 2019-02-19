Dünyada Kayıtlı Domain Sayısı 342 Milyonu Geçti

Türkiye’nin en büyük web hosting kuruluşlarından Natro, yayınladığı yeni raporda domain sektöründeki büyümeyi gözler önüne serdi. Buna göre, 2018 yılında dünyada kayıtlı domain sayısı 342,4 milyonu aştı.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), 116 milyon 801 bin 528 ile en çok domain kaydeden ülke olarak ilk sıradaki yerini muhafaza ediyor. Türkiye ise dünyada en çok yeni domain uzantısı kaydeden 13. ülke oldu. Geride bıraktığımız yıl Türk firmaları tarafından kaydedilen yeni domain uzantılarının toplam sayısı 221 bini geçti.

Türkiye’de toplam kayıtlı .istanbul ve .ist uzantılı alan adları sayısı da 21 bini aştı. Ülkemizde kaydedilen com.tr domain sayısı ise 2018 yılında 329 bine ulaştı.

Dünyada en çok kaydedilen domain uzantısına bakıldığında .com, 137 milyon kayıt sayısı ile geleneği bozmuyor ve 2018 yılının da birincisi olarak karşımıza çıkıyor.

Raporda, dünya genelindeki toplam aktif web sitesi sayısının 188 milyonu aştığı görülüyor. .com ve .net uzantılı domainler için en çok aranan beş anahtar kelimeler ise sırasıyla “avukat” ve “şirket” olarak gerçekleşti.

Natro, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi 2018’de de Türkiye’nin en çok tercih edilen hosting firması oldu. Şirketin yönetimindeki domain sayısı 500 binin üzerine çıktı.

Son olarak, Natro’da ikinci el satışı tamamlanan .com uzantısıyla en değerli üç alan adı ise sırasıyla; e-takas, tatilkeyfi ve iceriksepeti oldu.