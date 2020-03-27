Dünyada Koronavirüs Önlemi Almayan Tek Ülke Var

Çin’de başlayan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, binlerce insanın hayatını kaybetmesine neden oldu. Dünya Sağlık Örgütü tarafından küresel salgın ilan edilen yeni tip koronavirüs (COVID-19), insanlar için hayati tehlikeye sahip.

Koronavirüs’e Karşı Önlem Almayan Tek Ülke

Hızlı bir şekilde bulaşan yeni tip koronavirüs’e (COVID-19) karşı çoğu ülke önlemler alırken, Belarus, yeni tip koronavirüs’e (COVID-19) salgınına karşı hiçbir önlem almadı. Belarus, yeni tip koronavirüs’e (COVID-19) salgınına karşı önlem almayan tek ülke oldu.

Yeni tip koronavirüs’e (COVID-19) karşı hiçbir önlem almayacaklarını vurgulayan Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, yaptığı açıklamada, "Olur böyle şeyler. En önemlisi panik yapmamaktır” ifadelerini kullanmıştı.

Yurt dışından gelen insanlara test yapıldığını ifade eden Lukaşenko, “Günde 2-3 kişinin testi pozitif çıkıyor. Bu kişiler 1,5-2 hafta karantinaya alınıyorlar” şeklinde konuşmuştu.

Belarus hükümetinin yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınına karşı hiçbir önlem almamasına rağmen Minsk şehrinde halk, gerekmedikçe dışarı çıkmıyor. Öğrenciler, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeni ile okullarına gitmek istemiyor. Yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle ülkedeki futbol ligini tatil etmeyen tek Avrupa ülkesi olması da tepkilere yol açmıştı.

Belarus’ta Son Durum

Bazı yerel kaynaklar, Belarus’ta yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiğini ancak bu ölümlerin resmi kayıtlara geçirilmediğini iddia etti. Yapılan test sonucu 86 kişide yeni tip koronavirüs (COVID-19) tespit edildi.