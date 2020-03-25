Dünyada Koronavirüsten Kaç Kişi Hayatını Kaybetti?

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) hızla yayılmaya devam ediyor. Dünya genelinde kaç kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti? Verileri sizler için bir araya getirdik.

Dünya Genelinde Koronavirüsten Kaç Kişi Öldü?

Dünya genelinden koronavirüsten dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı 18.916'yı aşmış durumda. En fazla can kaybının İtalya'da yaşandığı ve İtalya'da 6.820 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Açıklanan verilere göre, Çin'de 3.281 kişinin hayatını kaybetti. Dünya genelinde vaka sayısı 422 bin 989’a yükseldi.

Türkiye'de Son Durum Ne?

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 44 kişi hayatını kaybetti. Ülkemizde toplam vaka sayısı 1.872'ye yükseldi.

Not: Veriler 25 Mart 2020 tarihine aittir.

Yakın temas yolu ile bulaşan koronavirüsün henüz herhangi bir tedavisi bulunmamakta. Doktorlar aşı bulmak için çalışmalarına devam etmekte. Koronavirüsünün belirtileri arasında burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı, baş ağrısı ve ateş yer almakta.

Vatandaşlara gerek duyulmadıkça evden çıkılmaması önerilmekte. Virüsten korunmak için insanlarla yakın temasta bulunmamanız ve ellerinizi sık sık yıkamanız gerekmekte.