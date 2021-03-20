Dünya'da Yaşamın Başlangıcı Hakkında Çarpıcı Araştırma!

Dünya'da yaşamın başlangıcı nasıl oldu? Dünya'da yaşam ne zaman başladı? Bunun gibi soruların cevabı için bilim dünyasında her geçen gün yeni bir cevap olma potansiyeli taşıyan araştırmalar yapılıyor. Son yapılan bir araştırmaysa yaşamın gezegenimizde tam olarak nasıl başladığı sorusunun cevabı olabilir.

Dünya tarihi hakkında elimizdeki bilgilere dayanarak bundan yaklaşık 4 milyar yıl önce yaşamın ilk tohumlarının atıldığı söylenebilir ancak yaşamın ilk tohumlarının karşılığının birkaç yüz milyon yıl sonra alındığı düşünülüyor. Bu, ilk tek hücreli organizmaların ortaya çıktığı zamanı içinde bulundurabilecek kadar son derece geniş bir zaman dilimi gibi görünüyor.

Bilim insanlarının şu anda yaşamın ilk aşamaları hakkında çok fazla bilgisi bulunmuyor. Bilim dünyasının bu zamana kadar yaptığı araştırmalarla birçok soru işareti yanıtlandı. Bu araştırmalarla ayrıca yaşamın oluşması için bazı unsurlara ihtiyaç olduğu keşfedildi. Bu unsurlar, Dünya'da yaşamın ilk ortaya çıktığı zaman hakkında bize ayrıntılı bir bilgi sağlayabilir.

Dünya'da Yaşamın Başlangıcı Yıldırım Sayesinde mi Oldu?

Yaşamın yapı taşlarından biri veya yaşamın gerekli unsurlarından biri, hücre oluşumu için gerekli olan fosfordur. Uzun bir zaman öncesine kadar Dünya'yı etkileyen asteroitlerin fosfor için dağıtım mekanizması görevi üstlendiği varsayımına güveniliyordu ancak yeni bir araştırma, gezegenimizde yaşamın yıldırım sayesinde meydana gelmiş olabileceğini gösteriyor.

Nature Communications'ta yayımlanan araştırmada fırtınaların tropikal bölgelerde kendisini göstermesi ile ilk etapta fosfor oluşumuna ve en nihayetinde yaşamın ortaya çıkmasına yardımcı olduğu ileri sürülüyor.

Dünya'da yaşamın ilk ortaya çıktığı düşünülen dönemde Dünya'nın birçok gök taşı için açık hedef olmadığı düşünülüyor. Çalışmanın baş yazarı Benjamin Hess, araştırma hakkında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Dünya'da yaşamın nasıl oluşmuş olabileceğine dair çoğu örnek, az miktarda schreibersite [bir fosfor minerali] taşıyan meteorları içeriyor. Çalışmamızda üzerinde durulan yıldırım taşında büyük miktarda schreibersit bulunuyor. Yıldırım sık sık Dünya'ya vuruyor ve bu da Dünya'da yaşamın başlangıcı için gerekli olan fosforun sadece gök taşı çarpmaları ile alakalı olmadığına işaret ediyor."

Yaşamın Dünya'da ilk ortaya çıkışından bu yana oldukça uzun bir zaman geçti ve bu nedenle yaşamın ilk aşamalarını anlamak tamamen olanaksız olmasa da ona oldukça yakın görünüyor. Araştırma her ne kadar ilginç olsa da insanlık başka bir gezegende daha yaşam tespit etmeden önce yaşamın sırrının tam olarak öğrenilmesi mümkün görünmüyor.