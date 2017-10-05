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Dünyada Yenilenebilir Enerji Payı Giderek Büyüyor

Dünyada Yenilenebilir Enerji Payı Giderek Büyüyor
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Berk Baylançiçek
Berk Baylançiçek teknoloji

Uluslararası Enerji Ajansı, güneş enerjisinin geçen yıl en hızlı büyüyen küresel enerji kaynağı olduğunu açıkladı. Yayınlanan raporda, dünyadaki devletlerin enerji politikalarına ve yatırımlarına da yer verildi.

Yenilenebilir enerjiler, dünyamızın geleceği açısından çok büyük bir önem taşıyor. Dünyadaki birçok devlet de enerji yatırımlarını ‘yeşil sanayi’ye kaydırmaya başladı. Öyle ki, Uluslararası Enerji Ajansı’nın yayınladığı ‘2016 Yenilenebilir Enerji Raporu’nda, dünya genelinde yenilenebilir enerji kurulu kapasitesinin 2022'ye kadar yüzde 43 artarak 920 bin megavata ulaşacağı öngörülüyor.

Yenilenebilir enerjinin en büyük payını ise güneş enerjisi oluşturuyor. Güneş enerjisinde kurulu güç 74 bin megavata ulaşırken, bunda en büyük pay sahibi Çin oldu. Güneşteki kapasite artışının yaklaşık yüzde 50'si Çin'den geldi ve geçen yıl toplamda 360 bin megavatlık yenilenebilir enerji kapasitesiyle dünyada temiz enerji kapasitesi en yüksek ülke oldu. Hindistan'ın da yenilenebilir enerji kapasitesini 2022'de iki katına çıkması bekleniyor.

Uluslararası Enerji Ajansı, yeşil enerjinin bu kadar hızlı büyüyeceğini tahmin etmediklerini de itiraf etti. Raporda, birçok ülkenin önümüzdeki yıllarda yenilenebilir enerji yatırımlarını artıracağını, özellikle güneş enerjisi projelerinin çok yüksek bir seviyeye ulaşacağı belirtiliyor. 

Rapora göre, temiz enerjide küresel büyümenin yıl sonuna kadar yüzde 12 artacağı tahmin edilse de bazı belirsizliklerin olduğu ifade ediliyor. En büyük soru işaretlerinden bir tanesi; ABD Başkanı Donald Trump’ın kömürü canlandırmaya yönelik izlediği enerji politikası olarak görülüyor.

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ETİKETLER: güneş enerjisi yenilenebilir enerji yeşil enerji

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