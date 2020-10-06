Dünyadaki Herkese Covid-19 Aşısı Yapmak Ne Kadar Sürecek? Kargo Şirketleri Uyardı

Koronavirüs salgını yayılmaya devam ediyor ve uzmanlar aşı çalışmalarına son sürat ara vermeden devam ediyor. Kargo havayolu ve lojistik yöneticilerine göre, bir koronavirüs aşısı yakında onaylansa bile dünya çapında dağıtılması büyük olasılıkla yıllar alacak.

Koronavirüs Aşısı Dağıtımı Ne Kadar Sürecek?

Bir Covid-19 aşısı hızla geliştirilip seri olarak üretilebilir olsa bile, dünyanın dört bir yanındaki ülkelere ve topluluklara bir fark yaratacak kadar hızlı bir şekilde ulaştırmak, küresel lojistik endüstrisi için eşi benzeri görülmemiş bir zorluk oluşturacak.

Kargo havayolları hazırlanmaya çalışsa da, aşının nerede yapılacağı, kaç doza ihtiyaç duyulduğu ve nasıl depolanması gerektiği dahil olmak üzere bir dizi bilinmeyenler bulunuyor.

Dünyanın en büyük kargo havayollarından biri olan Atlas Air'in baş ticari sorumlusu Michael Steen, Journal'a verdiği demeçte, "Bu, ulaşım endüstrisi için en büyük zorluklardan biri olacak" dedi.

Kargo yöneticileri Journal'a verdiği demeçte, sonuç olarak aşı hazır olduğunda bile tüm dünya nüfusuna ulaşmasının muhtemelen iki yıl alacağını söyledi. Bu gerçekleşene kadar, birçok topluluk ve ülke için sürü bağışıklığına erişilmesi zor olacak, yani hayatın pandemi öncesi normale dönmesi uzun zaman alacak.

Koronavirüs Hasta Sayısı Kaç Oldu?

5 Ekim itibari ile son açıklanan verilere göre, Türkiye'de toplam hasta sayısı 326.046 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 8.498'e yükseldi. Toplam ağır hasta sayısının 1.412 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 286.370 olarak açıklandı.

Sizler koronavirüs aşısı ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Sizce aşı bulunduğunda kaç yılda tüm ülkelere dağıtılır? Yorumlardan görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!