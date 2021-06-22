Dünya'daki Jeolojik Olaylar Rastgele Gerçekleşmiyor

Yeni bir araştırma gerçekleştirilen bilim insanları, Dünya'daki jeolojik olaylar üzerinde durarak gezegenin aslında 27,5 milyon yıllık bir döngü içerisinde olduğunu tespit etti. Araştırmacılara göre Dünya'nın bir döngüsü var ve gezegen her 27 milyon yılda bir doğal felaket yaşanıyor.

Dünya'daki Jeolojik Olaylar Tesadüf Değil

Son 260 milyon yıl içinde dinozorlar gitti, Pangea ayrılmaya başlayarak yavaş yavaş bugünkü halini aldı, insanlar içerisinde bulunduğu gezegeni hızla ve geri dönülemez bir şekilde değişime sürükledi. Araştırmacılar, bütün bunlara rağmen gezegenin bir nabız atışının olduğunu, her 27 milyon yılda bir jeolojik aktivitenin meydana geldiğini düşünüyor.

Araştırma; volkanik aktiviteler ve deniz seviyesindeki yükselmeler de dahil olmak üzere birbirine zincirlenmiş jeolojik olayların temelinde bir döngünün olduğunu keşfetti. Verilerden yola çıkarak hesaplama yapan araştırma ekibine göre dünyanın bir sonraki nabız atışına kadar 20 milyon yılı var.

New York Üniversitesinden jeolog ve çalışmanın baş yazarı Michael Rampino, "Birçok jeolog, jeolojik olayların zaman içinde rastgele olduğuna inanıyor fakat çalışmamız, ortak bir döngü için istatistiksel kanıtlar sağlayarak jeolojik olayların aslında birbiriyle ilişkili olduğunu ve rastgele meydana gelmediğini gösteriyor" dedi.

Ekip, son 260 milyon yılda 89 jeolojik olayın yaşını dikkate alarak yeni analizler yaptı. Jeolojik olayların gerçekleşme zamanına göre bir grafik hazırlayan bilim insanları, olayların belirli aralıklarla birbirini takip ettiğini ortaya çıkardı.

Araştırma ekibi, çalışmanın sonucunun jeolojik olayların genellikle birbiri ile ilişkili olduğunu ve 27,5 milyon yıllık bir nabız döngüsü ile aktivitelerin ortaya çıktığını gösterdiğini belirtti.

Jeologlar, uzun bir zamandır jeolojik olaylarda olası bir döngünün peşindeydi. Bilim insanları, 1920 ve 1930'larda jeolojik kayıtların 30 milyon yıllık bir döngüye sahip olduğunu öne sürerken 1980 ve 1990'larda araştırmacılar onları sıralamak için tarihi iyi belirlenmiş jeolojik olayları kullandı. Bu olaylar arasındaki uzunluk 26,2 ila 30,6 milyon yıl arasındaydı.

Rampino ve ekibinin yaptığı diğer araştırmalarda kuyruklu yıldız çarpmalarının buna neden olabileceğini ileri sürüldü. Bir araştırmacı ise başka bir gezegenin suçlu olduğunu öne sürdü ancak Dünya'nın gerçekten bir jeolojik nabız atışı varsa bunun sebebi gezegene biraz daha yakın bir şey olabilir.