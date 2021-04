Plastikler Yüzünden Dünyadaki Okyanuslar Tehlikede

Dünyadaki okyanuslar, plastik atıklar yüzünden büyük bir tehlikenin altında. Plastiklerin gittiği yer üzerine yapılan yeni bir araştırma artık kullananın işine yaramadığı ve bu nedenle attığı plastiklerin ömrü hakkında bazı önemli bilgiler sağlıyor.

Plastiklerden En Çok Dünyadaki Okyanuslar Etkileniyor

İnsanlar, dünyayı birçok yönden geri dönülmesi mümkün olmayacak bir şekilde değiştirdi. Bu değişikliklerden biri muhtemelen seneler sonra dahi insanlar için büyük bir sorun olmaya devam edecek. Uzun ömürlü olması ile bilinen plastikler ucuz, dayanıklı ve üretimi kolay olduğundan çokça tercih ediliyor.

Plastikler, insanlara sağladığı kolaylıklar sayesinde kullanım sırasında oldukça büyük fayda sağlayabilir ancak Dünya üzerindeki etkisine bakılacak olursa son derece tehlikeli yanı da var. Gezegenimizin büyük bir kısmı su ile kaplı olduğu için plastik atıkların büyük bir kısmının sonu okyanuslar oluyor. Bu plastik atıkların farkına balık tutarken varılmayabilir. "Where Does All The Plastic Go?" başlıklı bir New Yorker makalesinden yararlanılarak yola çıkılan yeni bir araştırma artık yararlı olmadığını düşünebileceğiniz ve bu nedenle de atmak isteyebileceğiniz plastikler hakkında bazı önemli bilgiler sunuyor.

Daha önce büyük pasifik çöp alanını muhtemelen duymuşsunuzdur. Bu bölge Pasifik Okyanusu'nda çeşitli şekil ve boyutlardaki plastik atıkların bir araya gelerek oluşturduğu devasa bir çöplük yığınından oluşuyor. İnsanların çoğunun farkına bile varmadığı şey ise bu çöp alanının dünyadaki çöp yığınlarının toplandığı alanlardan yalnızca bir tanesi olduğu. Hatta bu çöp alanının dünyanın en büyük su kütlelerinde bulunan plastik atıkların sadece küçük bir kısmı olduğu da söylenebilir.

Araştırmacılar senelerden beri plastiğin toplandığı yerleri araştırmak için sıkı çalışmalar yürütüyor. Laurent Lebreton, bu alanda çalışma yürüten araştırmacılardan biri ve büyük pasifik çöp alanı üzerine yapılan çalışmalara öncülük etti. Plastik atıkların nereye gittiğini tespit etmede yıllarca yer aldığı araştırmalar sayesinde uzmanlaştı. Kendisinin ekibi ile yürüttüğü çalışmalarda bulunan plastik atık yığınları ile dünyanın ne kadar rahatsız edici bir hale geldiğini gösterdi.

Sonu bir okyanusta biten plastiklerin sadece %1'i büyük pasifik çöp alanı gibi alanların yüzeyinde kalıyor. Plastik atıkların büyük bir kısmı da okyanusun dibine çöküyor. Plastiklerin hafif olması nedeniyle yüzeyde kalmaya eğilimli olduğunu düşünebilirsiniz ama onların dibe çökmesine neden olabilecek unsurları da göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Plastik atıklar yıllarca okyanusun dibinde kalabilir.

Araştırmacılar ayrıca sahillerdeki plastik atıkların genellikle kıyıya yakın olduğunu düşünüyor. Vox'un yayımladığı videoyu izleyerek konu hakkında daha ayrıntılı bilgi elde edebilirsiniz.