Dünyadaki Önemli Kadın Figürleri Barbie Oldu

ABD merkezli oyuncak üretim şirketi Mattel, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel dünyadaki önemli kadın figürlerinden ilham alarak 14 yeni Barbie bebek üretti.

Tarih boyunca başardıklarıyla herkese yol gösteren kadınlardan ilham alan Mattel, çok özel bir projeyi hayata geçirdi. Spordan sanata, bilimden edebiyata kadar bir çok alanda ikon haline gelmiş kadınların Barbie'lerini yapan Mattel, kızların ne isterlerse olabileceklerini gösteren gerçek rol modeller ürettikleri için şirket olarak çok mutlu olduklarını söyledi.

Mattel'in ürettiği 14 yeni Barbie bebek arasında, Atlas Okyanusu'nu uçakla tek başına geçen ilk kadın pilot Amelia Earhart, 21. yüzyılın popüler kültür ikonu Frida Kahlo, NASA'nın 'bilgisayar kadını' olarak bilinen ünlü matematikçi Katherine Johnson ve birçok ünlü isim bulunuyor.

Barbie Genel Müdürü ve Başkan Yardımcısı Lisa Mcknight konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bir insanın göremediği şeyi olamayacağını biliyoruz. Kızlar bu zaman dek Barbie ile farklı roller ve kariyerler yaratarak oyunlar oynama şansı buldu. Şimdi de kızların ne isterlerse olabileceklerini gösteren gerçek rol modeller üreteceğimiz için çok heyecanlıyız" ifadelerini kullandı.

Henüz ne zaman satışa çıkacağı açıklanmamış olsa da, "İlham Veren Kadınlar" serisindeki Barbie'lerin 29,99 dolardan satılacağı tahmin ediliyor.

Daha önce de benzer girişimlerde bulunan Mattel, 2017'de ilk başörtülü Barbie bebeğini çıkarmıştı.

Biz de bu vesileyle Tamindir ailesi olarak tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyoruz!