Dünyanın 5G’li İlk Stadyumu Belli Oldu!

5G teknolojisine her geçen gün daha da yaklaşıyoruz. Kısa süre sonra tamamen hayatımıza girecek olan bu teknolojinin ilk örnekleri de yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı.

5G teknolojisi için adeta geri sayımın yapıldığı şu günlerde, bu teknolojiye sahip olacak ilk stadyum da belli oldu.

Buna göre, dünyanın en önde gelen futbol kulüplerinden birisi olan FC Barcelona bu teknolojiye öncülük yapacak. Kulübün meşhur stadyumu Nou Camp, 5G teknolojisine sahip ilk futbol stadı olarak tarihe geçecek.

Proje kapsamında 5G teknolojisi Nou Camp’ta kalıcı olarak kurulacak. Saha, standlar ve stadyum ziyaretçileri 5G teknolojisinin nimetlerinden faydalanabilecek.

Stadyumda kurulacak olan 5G ağı, Ericsson’un ekipmanları kullanılarak Telefonica’nın lisanslı bant aralığından yapılacak.

Kadrosunda Messi, Suarez, Coutinho, Dembele, Pique gibi yıldız isimler bulunduran Katalan ekibinin, 5G teknolojisi sayesinde taraftarlarıyla etkileşimini daha da arttırması bekleniyor.

5G Teknolojisi Neler Getirecek?

'5. nesil mobil telekomünikasyon hizmeti' olarak da adlandırılan 5G, yeni nesil kablosuz telefon teknolojisi olarak hayatımıza girecek. Bu yeni teknolojiyle, 4.5G’ye göre yaklaşık 10 kat daha hızlı veri iletimi yapılabilecek.

Uluslararası Telekomünikasyon Birliği ve Avrupa Birliği, 5G projesinin 2020 yılına kadar tamamlanacağını ve yaygın şekilde kullanılmaya başlanacağını öngörüyor. İçerisinde bulunduğumuz 2019 yılı itibariyle de 5G teknolojisine ait ilk örnekleri yavaş yavaş görmeye başlıyoruz.