Dünyanın Birçok Yerinde Gökyüzünde Gizemli Işık Hüzmeleri Görüldü

Geçen hafta birçok kişi gökyüzünde gizemli ışık hüzmeleri gördü. Birçoğunun tanımladığı üzere bu "kırmızı parlama", Houston'dan ve dünyanın diğer yerlerindeki insanlar tarafından fark edildi. Garip kırmızı parlamanın gizemi nedeniyle dünya dışı titreşimler yayabildiği düşünülürken, bazılarına göre pek de olağanüstü bir şey değildi.

Gizemli Işık Hüzmeleri Göründüğü Kadar Gizemli Olmayabilir

ABC13 raporlarına göre insanlar 23 Mart 2022 Çarşamba gecesi Houston, Teksas'ta gizemli kırmızı ışık hüzmesi fark ettiler. Başka insanlar Pearland, League City, Deer Park ve Missouri City'de de fark etti ancak benzer bir gizemli ışık hüzmesi, birkaç gün önce dünyanın diğer tarafındaki Mısır gibi bölgelerde de görüldü. KHOU11'in paylaştığı yukarıdaki videodan bahsi geçen ışık hüzmesini görebilirsiniz.

Bazılarının gizemli ışık huzmesinin ne olduğu konusunda bazı ilginç teorileri olsa da birçok kişi onun bir ışık sütunu olduğunu iddia ediyor. Işık sütunları, ışıklar gökyüzündeki buz kristalleri arasında hareket ettiğinde ortaya çıkar ve gökyüzüne doğru fırlayan ışın benzeri bir ışık görünümü yaratır.

Işık sütunları oldukça güzel manzaralar yaratır ancak konu geçtiğimiz günlerde görülen ışık hüzmesi olduğunda belli ki göründüğü kadar gizemli değil. Bazıları, ışığın dünya dışı olduğuna inanıyor ki bu, birinin gökyüzünde tanımlanamayan ışıklar görüp, onları uzaylı sandığı ilk sefer değil. Tabii bilim insanlarının evrende uzaylıların olduğuna inandığını düşünürsek, o kadar da imkânsız bir tahmin sayılmaz.

Kuzey ışıklarını ve ışık sütunlarını yan yana yakalayan aşağıdaki fotoğrafta ışık sütunlarını net bir şekilde görebilirsiniz.

ABC13'ün baş meteorologu Travis Herzog, geçen hafta Pazartesi ve Salı günü Teksas çevresindeki şiddetli havanın, havayı olağanüstü derecede soğutmak için yeterli olacağını söyledi. Bu, havada buz kristallerinin oluşmasını ve ışığın içinden geçmesini sağlayan en temel sebep. Bu da insanların tanık olduğu gizemli ışık hüzmesini yarattığı anlamına geliyor.

Bu gizemli ışık hüzmesiyle ilgili en ilginç şey, Teksas'ta ortaya çıkmadan bir süre önce Mısır'da da görülmüş olması. Her ne olursa olsun Reddit'teki çoğu kişi uzaylılar olabileceğini iddia ediyor. Gerçek şu ki dünya ve evrenimiz hakkında bilmediğimiz çok şey var ve bunları her defasında daha derinleri eşeleyerek öğrenebiliriz. Ne de olsa daha geçtiğimiz günlerde bir kişi Pasifik Okyanusu'nun dibine batmış bir UFO bulduğunu iddia etmişti.