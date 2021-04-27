Dünya'nın Ekseni Kaydı: İşte Nedeni!

Yeni bir araştırmaya göre doksanlı yıllardan bu yana Dünya'nın ekseni önemli ölçüde kaydı. Peki, bu kaymaya hangi unsurlar neden oldu? Bilim insanları tarafından gerçekleştirilen şaşırtıcı araştırma hakkında merak edilenler haberimizde.

Dünya'nın Ekseni Neden Kaydı?

Yeni yapılan bir araştırma ile buzulların erimesinin doksanlı yıllardan bu yana Dünya'nın dönme ekseninde gözle görülebilecek seviyede kaymalara neden olduğu ortaya çıktı. Bilim insanlarına göre gerçekleşen olay aslında insanların bir gezegen üzerinde ne tür olumsuz etkilerinin olduğunu gösteriyor.

IndyTurk'teki habere göre Dünya'nın coğrafi kuzey ve güney kutupları dönme eksenine göre belirleniyor. Dünya'daki kütlelerin gezegene dağılma şeklinde meydana gelen değişimler ise eksenin ve dolayısıyla da kutupların hareket etmesine yol açıyor.

Geçmişte kutuplardaki ve eksendeki kaymaya yalnızca okyanus akıntılarının ve Dünya'nın derinliklerindeki sıcak kaya tabakasının hareket etmesi gibi doğal faktörler neden olurken yeni yapılan bir araştırma özellikle doksanların başından beri okyanuslarda her yıl yüz milyarca tonluk buzun kaybolmasının kutupların hareket etmesine neden olduğunu gün yüzüne çıkardı.

Araştırma ile elde edilen verilere göre doğal faktörlerin etkisinin haricindeki faktörler kutupların hareket etmesine neden olduğunda kutuplardaki kayma yönü de doksanlarda batıdan doğuya doğru olacak şekilde değişti. Eriyen buzullardan ötürü kutuplar o dönem içerisinde doğu boylamına doğru ani ve hızlı bir biçimde sürüklendi.

Araştırmanın korkutucu yanı ise kayma hızında yakın zamanlarda meydana gelen artış oldu. 1995'ten 2020'ye kadar ölçülen kayma hızının 1981 ve 1995 arasındaki kayma hızına göre 17 kat daha fazla olduğu sonucuna varıldı. Kutuplar seksenlerden bu yana yaklaşık 4 metrelik bir mesafe içinde hareketlilik görmüştü.

Araştırmanın başyazarı, Çin'deki Coğrafi Bilimler ve Doğal Kaynaklar Araştırma Enstitütüsü'nden Shanshan Deng, küresel ısınmadan ötürü buzların daha hızlı erimesinin 1990'larda kutupsal kaymada meydana gelen yön değişiminin en muhtemel nedeni olduğunu söyledi.

Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin 2002 yılında fırlattığı Grace uydusundan gelen veriler, 2000'li yıllarda buzul erimesindeki artışın kutupların hareketinde önemli bir rol oynadığını ortaya çıkarmıştı. Deng'in çalışması bu ilişkiyi uydunun fırlatıldığı tarihten öncesine dayandırarak önemli bir ilerleme kaydetti. Araştırma insan faaliyetlerinin yaklaşık 30 senedir kutupların yerinin değişmesine neden olduğunu göz önüne getirdi.

İsviçre'deki Zürih Üniversitesinden iklim bilimci Vincent Humphrey, hakemli bilimsel dergi Geophysical Research Letters'ta yayımlanan araştırmada elde edilen bulgular hakkında yaptığı açıklama, "Buzulların erimesiyle meydana gelen kütle değişiminin ne kadar güçlü olduğu görülüyor. O kadar güçlü ki Dünya'nın eksenini değiştiriyor" değerlendirmesini yaptı.