FBI'ın Dünyanın En Azılı Suçlularını Nasıl İzlediği Ortaya Çıktı

Dünyanın en azılı suçluları, geçtiğimiz aylarda FBI tarafından ele geçirilen Anom ile takip edilmişti. Suçlulara satılan telefon, Vice tarafından incelendi. Bu incelemenin sonucunda ise suçluların bir mesajlaşma uygulamasından çok daha fazlasını kullandığı ortaya çıktı.

Dünyanın En Azılı Suçluları FBI Tarafından Nasıl İzlendi?

Phantom Secure'un kapatılması üzerine orada çalışan bir kişi, FBI'ın radarına girdi. Mahkeme belgelerine göre bu kişi uyuşturucu ithal etme suçundan altı yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Kişi, alacağı cezaları hafifletmek için yetkililerle iş birliği yapmayı kabul etti.

Bu kişi sadece Phantom Secure'un şifreli mesajlaşma uygulaması üzerinde çalışmamış aynı zamanda güvenli mesajlaşma özelliklerine sahip telefonlar da geliştirmişti. FBI ile anlaşmak için onlara Anom'un kontrolünü teklif etti.

FBI (Federal Soruşturma Bürosu), geçtiğimiz aylarda Anom'un kontrolünü ele almış ancak sisteme son vermek yerine suçluların birbirleriyle iletişim halinde kalmasının onları yakalamak için iyi bir fırsat olduğunu düşünmüş ve suçluları adım adım takip etmeye başlamıştı.

Yetkililerin açıklamasına göre yasa dışı işlerle ilişkisi olmakla suçlanan şüpheliler, suçlarını planlamak ve bunu yaparken kendilerini gizlemek için Anom'u kullanmıştı ancak Anom aslında FBI tarafından kontrol ediliyordu.

FBI, Anom sayesinde uyuşturucu kaçakçılığı ve diğer suçlarla bağlantılı kişileri gözaltına aldı. Yeraltı dünyasında yaygınlaşan Anom ile suçluların konuşmasının takip edilmesinin sonucunda yetkililer 32 ton uyuşturucuya, 55 lüks arabaya, 148 milyon dolardan daha fazla paraya el koydu.

Vice, Federal Soruşturma Bürosu tarafından kullanılan telefonların nasıl çalıştığına dair bazı bilgiler paylaştı. Görünüşe bakılacak olursa FBI'ın operasyon için suçluların kullandığı telefonlar sadece özel bir mesajlaşma uygulamasını çalıştırmakla sınırlı değildi. İşletim sistemi de FBI'ı hedefine ulaştıracak şekilde ele alınmıştı.

Telefon ilk açıldığında bazı yaygın olarak kullanılan uygulamalarla beraber geliyor. Bu uygulamaların arasında Tinder, Facebook, Netflix, Instagram ve hatta Candy Crush yer alıyor ancak bu uygulamaların hiçbiri açılmıyor. Uygulamaların simgesine dokunulduğunda hiçbir işlem gerçekleşmiyor. Cihaz, telefon sıfırlandıktan sonra kullanıcının önüne yepyeni uygulamaların olduğu bir bölüm getiriyor. Bu bölümde eski uygulamalar yerine sadece bir hesap makinesi, saat ve cihaz ayarları bulunuyor.

Hesap Makinesi Gizli Bir Mesajlaşma Uygulamasına Yönlendiriyor

Hesap makinesinin simgesine tıklandığında cihaz sizi bir oturum açma sayfasına götürüyor. Oturum açma sayfasında kullanıcının bilgilerini girmesi isteniyor. Kullanıcı, bilgilerini girdikten sonra gizli mesajlaşma uygulaması Anom'u kullanmaya başlayabiliyor.

Dünyanın en azılı suçluları herkesten gizli olarak birisiyle iletişim kurduğunu zannederken ortada birinin var olup olmama ihtimalini de göz ardı etmişti. FBI, onların mesajlaşmalarını gizlice okudu ve onlara zamanı geldiğinde müdahale etti.