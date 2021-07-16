Dünyanın En Büyük Akıllı Telefon Üreticileri Belli Oldu (2021)

2021 yılının ikinci çeyreğinde dünyanın en büyük akıllı telefon üreticileri olmayı başaran isimlerin yer aldığı liste paylaşıldı. Uzun bir zamandır yükselişte olan Xiaomi sonunda hedefine ulaşarak listenin ikinci sırasına yerleşti.

Dünyanın En Büyük Akıllı Telefon Üreticileri Listesi

Samsung (%19) Xiaomi (%17) Apple (%14) Oppo (%10) Vivo (%10)

Çin merkezli akıllı telefon üreticilerinin büyük bir kısmı, Huawei'in uluslararası çaptaki gerilemesinden yararlandı fakat söz konusu üreticilerin hiçbiri Xiaomi'nin Huawei'in gerilemesinden faydalandığı kadar faydalanamadı. Son paylaşılan liste, Çin merkezli telefon üreticisinin azmini bir kez daha gözler önüne serdi.

Xiaomi, Canalys'e göre 2021 yılının ikinci çeyreğinde satış açısından dünyanın en büyük ikinci akıllı telefon üreticisi oldu. Akıllı telefon üreticisi, 2021 yılının ikinci çeyreğinde önceki çeyreğe göre akıllı telefon satışı açısından büyük bir başarının altına imza attı.

Yukarıdaki listede de görülebileceği üzere Xiaomi, 2021'nin ikinci çeyreğinde %17'lik bir pazar payı elde ederek Apple'ın önüne geçmeyi başarıyor. Samsung %19 pazar payı ile listenin birinci sırasında yer almaya devam ediyor.

Canalys, Xiaomi'nin hedefinin Mi 11 Ultra gibi birinci sınıf telefonlarının satışlarını arttırmak olması gerektiğini ancak Oppo ve Vivo'nun hemen hemen aynı hedefe sahip olması ve Xiaomi'nin aksine çok fazla harcama yapmak gibi bir isteklerinin olmamasından ötürü bunun oldukça zor olduğunu belirtti.

Xiaomi eğer aynı hızla büyümeye devam ederse ilerleyen zamanlarda Samsung'un önüne kolaylıkla geçebilir ve o gün geldiğinde dünyanın 1 numaralı akıllı telefon üreticisi olabilir. Samsung'un şu anda %19, Apple'ın %14, Vivo ve Oppo'nun ise %10 pazar payı var. Xiaomi bu yıl %83'lük bir büyüme görürken Samsung %15, Apple %1, Oppo %28, Vivo ise %27'lik bir büyüme kaydetti.

Çin merkezli akıllı telefon üreticisinin büyüme oranına bakılacak olursa ilerleyen zamanlarda herhangi bir aksaklık olmazsa akıllı telefon pazarında etkili bir isim olmayı sürdürebilir ancak ilerleyen yıllarda gidişatta herhangi bir değişikliğin meydana gelip gelmeyeceği, kullanıcıları ne gibi sürprizlerin beklediği şimdilik elbette ki bir soru işareti olarak kalıyor.