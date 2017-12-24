Dünyanın En Büyük Amfibi Uçağı Havalandı

Çinli şirketler tarafından geliştirilen ve uçması durumunda dünyanın en büyük amfibi uçağı unvanına kavuşacağı açıklanan AG600, dün yapılan ilk deneme testini başarıyla tamamladı. Çin’in Cuhay kentinden havalanan uçak, böylece dünyanın en büyük amfibi uçağı olmayı da başarmış oldu.

Uzun bir süredir geliştirme aşamasında olan AG600, dev cüssesi ve hacmiyle dikkatleri çekiyordu. Su üstünde iniş kalkış yapabilmesiyle amfibi özelliği de kazanan uçak, dün itibarıyla yapılan ilk uçuş testini başarıyla tamamlayarak, birkaç rekoru birden kırdı.

Yangın söndürme, ulaşım ve taşımacılık gibi farklı faaliyetler için kullanılması planlanan uçağın boyunun 37 metre olduğu söylenirken, kanat açıklığının 39 metreyi bulduğu belirtildi. Neredeyse Boeing 737 büyüklüğünde olan ve havadayken saatte 500 kilometreye ulaşabilen uçağın, 50 kişiye kadar yolcu taşıyabileceği de kaydedildi. Teknik özellikleri bununla da sınırlı kalmayan AG600’ün sadece yirmi saniyede on iki tondan fazla su toplayabildiği söylenenler arasında kendisine yer bulurken, uçağın kalkması için 53,5 ton ağırlığında olması gerektiğinin de altı çizildi.

Çin Havacılık Endüstri Şirketi (AVIC) tarafından üretilen, devasa boyutlarıyla dikkat çeken ve farklı görevlerde kullanılabilen AG600, dün ilk uçuşuna çıktı. Çin’in Cuhay kentinde yer alan Cinvan Havaalanı’ndan kalkan uçak, bir saat boyunca göklerde süzüldükten sonra başarılı şekilde yere inerek, dünyanın en büyük amfibi uçağı unvanını kazandı.