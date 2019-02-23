Dünyanın En Büyük Arısı 38 Yıl Sonra Yeniden Ortaya Çıktı

Bilim insanları, dünyanın en büyük arısına son olarak 38 yıl önce rastlamıştı. 38 yıldır türüne hiç rastlanmayan ve neslinin tükendiği zannedilen dev arı Endonezya’da yeniden ortaya çıktı.

Avustralya'nın yayın kuruluşu ABC'nin haberine göre, 38 yıldır türüne hiç rastlanmayan, dünyanın en büyüğü Wallace'ın dev arısı (Magachile pluto) Endonezya’da görüldü.

Sydney Üniversitesi'nden Simon Robson, Kanada'da Saint Mary's Üniversitesi'nden Glen Chilton, ABD'li genç bir böcek bilimci ve bir fotoğrafçı, Endonezya'nın Maluku Adaları'na düzenledikleri keşif gezisinde bu dev arıyı keşfetti.

Ekibin, tropik ormanda 5 gün boyunca araştırma yaptıktan sonra, neslinin tükendiği sanılan dev arıya bir karınca yuvasında rastladığı belirtiliyor. Kanat açıklığının 6 santimetre olduğu bildirilen arının başında dev kıskaçlar bulunuyor ve arı iğnesiyle birisini soktuktan sonra bile ölmüyor.

Bugüne kadar son olarak 1981 yılında görülen uçan buldog lakaplı dünyanın en büyük arısı, ilk kez 1859 yılında doğa bilimci Alfred Russel Wallace tarafından keşfedilmişti.

Sydney Üniversitesi'nden Simon Robson, dünyanın en büyük arısının Maluku Adaları'ndaki varlığının, bölgede çevre şartlarının korunması adına çok önemli olabileceğini belirtiyor.