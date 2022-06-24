Mikroskop Dahi Olmadan Görülebilen Dünyanın En Büyük Bakterisi Keşfedildi

Âdeta insan kirpiğine yakın boyutlara sahip keşfedilen bu yeni bakteri herhangi bir mikroskop veya büyüteç olmadan çıplak gözle görülebilecek büyüklükte. Thiomargarita Magnifica adı verilen bu yeni bakteri böylelikle Dünya'nın en büyük bakterisi olarak nitelendirilmiş oldu.

Bu yeni Thiomargarita Magnifica adındaki bakteri Fransız Karayipleri'nde su altında çürümeye yüz tutmuş bitkilerde keşfedildi. Herhangi bir tehlikeye yol açmayacağı düşünülen bu yeni bakteri şu ana kadar keşfedilmiş en büyük bakteri unvanını kazanmayı başardı.

İnsan Kirpiği Büyüklüğündeki Yeni Bakteri Su Altında Yaşıyor

Bakterinin keşfedilmesiyle inceleme serüveni de başladı. Tek hücreli olan bu organizma ABD'nin Ortak Genom Enstitüsü'nden Jean-Marie Volland tarafından "Biz insanlar için Everest Dağı kadar uzun bir insanla karşılaşmakla eş değer." ifadeleriyle yorumlandı.

Jean-Marie Volland ve meslektaşları bu insan kirpiği kadar büyük bakteriyi incelediklerinde hücre düzenleme şeklini fark ettiler. Normal şartlarda hücreyi dolduran sıvı içinde serbest bir hâlde bulunan DNA'lar, Thiomargarita Magnifica'da pepin adı verilen bir bölmede saklanıyorlar. Thiomargarita Magnifica'nın bir diğer önemli keşfi ise yaklaşık 12 milyon DNA'yı barındırıyor olması. Bu yeni bakteri olması gerekenden birkaç kat daha fazla DNA'yı depoluyor.

Bilim insanları ve bakteriyi inceleyen araştırmacılar bu DNA'larda önemli ipuçlarının olduğunu düşünüyor. Öyle ki normal şartlarda bu boyutlarda görülmeyen bakterilerin bu boyutlara ulaşmasını sağlayan etkenlerin de bu sayede incelenebileceği ve öğrenilebileceği tahmin ediliyor.