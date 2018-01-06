Dünyanın En Büyük Bataryalı Telefonu: Doogee BL12000

Çin merkezli Doogee markası neredeyse bir imkansızı gerçekleştirdi ve tam 12 bin mAh kapasiteli bataryaya sahip olan bir cihaz çıkardı. BL12000 isminde olan bu cihazın diğer teknik özellikleri ve fiyatı ise gerçekten tatmin edici seviyede.

Cihazın 6 inç 18:9 formatlı ekranı Full HD çözünürlüğe sahip. MediaTek MT6750T yonga setinden gücünü alan cihazda 4GB RAM bulunuyor. Arka tarafta 1MP+13MP çözünürlüklü çift kamera ve ön tarafta geniş açılı 16MP+8MP çözünürlüğündeki kamera kurulumu yer alıyor. 32GB / 64GB dahili depolama seçeneği sunan BL12000, Android 7 Nougat ile kutudan çıkıyor. Gerçekten başarılı özelliklere sahip olan cihazın en çok dikkat çeken yanı ise tabiki 12.000 mAh'lık bataryası oluyor.

En son Oukitel tarafından 10.000 mAh bataryalı K10000 ismindeki cihaz bir rekor kırmıştı. Ancak böylesine büyük bir bataryayı da geçerek dünyada bir ilki gerçekleştiren Doogee BL12000'in en kötü yanı ise bataryasından dolayı bir hayli kalın olması. Cihazın kalınlığının ve ağırlığının iPhone 8 ile karşılaştırıldığında, iki katı seviyesinde olduğu görülüyor.

12.000 mAh batarya ile tam 42 gün bekleme süresi sunan Doogee BL12000, 8 Ocak itibarıyla Çin'de satışa sunulacak. Global anlamda satışı olup olmayacağı bilinmeyen cihazın fiyatı ise sadece 180 dolar. Sizce gerçekten 12000 mAh bataryalı bir telefona ihtiyaç var mı? Görüşlerinizi bize iletin.