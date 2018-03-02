Dünyanın En Büyük DDoS Saldırısı Gerçekleşti

Çevrimiçi olarak kod paylaşma olanağı sağlayan GitHub, geçtiğimiz gün çok büyük bir saldırıyla karşı karşıya kaldı. Saniyede 1.35 terabitlik veri akışına maruz kalan GitHub, bu sorunu ortalama 10 dakika içerisinde yardım alarak çözdü.

Pek çok geliştirici ekibinin kod dizilimlerini barındıran ve bu anlamda çok geniş bir ağ olan GitHub, hem kendi tarihinin hem de internet tarihindeki en büyük saldırıya karşı koyabilmeyi başardı. Bir haftadır süren DDoS saldırılarına rağmen ayakta kalabilen şirket, geçtiğimiz gün ise en büyük darbeyi aldı. Ancak kısa süre içerisinde sorunu çözen GitHub, bu konuda Akamai Prolexic'ten yardım aldığını açıkça ifade etti. Bir saniyede 1.35 terabitlik veri akışı sağlayan DDoS saldırısı, sitenin 10 dakika boyunca kapanmasına ve verilerinin riske girmesine neden oldu.

Bu derece büyük bir saldırıyı bile sorunsuzca çözebilen GitHub, kullanıcılarının da tekrardan gözdesi haline geldi. Başka bir şirketten yardım almış olmasına rağmen GitHub, bu kadar büyük bir saldırıya karşı koymayı başararak güvenilirliğini bir kez daha kanıtladı. Ayrıca bilgisayar korsanları normal DDoS'larda botnet üzerinde saldırırken bu sefer IP adresini tercih ettiler. Veritabanına giden memcached sunucularına erişen korsanlar, sitenin normal veri akışını 50 kat kadar artırdılar.

Tüm bunlara rağmen DDoS'a karşı ayakta kalan GitHub, artık uzun bir süre boyunca saldırı almaz diye düşünülüyor. Ayrıca bu saldırıyı gerçekleştiren korsanların da kim olduğu henüz belirlenmiş değil.