Dünyanın En Büyük Gölü Küçülüyor!

Communications Earth & Environment dergisinde yayımlanan yeni bir araştırmaya göre yeryüzünün en büyük su kütlesine sahip olan ve dünyanın en büyük gölü olarak bilinen Hazar Denizi küçülme tehlikesi ile karşı karşıya. Bilim insanları olası bir küçülme durumunda çok tehlikeli sonuçlarla karşılaşılabileceğini dile getirdi.

Dünyanın En Büyük Gölü Hazar Denizi Tehlikede

Bilim insanları, emisyonların artmaya devam ettiği durumunda tuzlu su kütlesinin bu yüzyılın sonuna kadar 30 ila 59 fit (9 ila 18 metre) arasında bir düşüş yaşanacağı konusunda uyardı. Bu büyüklükteki bir düşüşün neredeyse kuzey ve güneydoğudaki sahanlığın bir kısmının buharlaşmasına yol açacağı tahmin ediliyor. Araştırmacılara göre bu durumun doğu sınırını tamamen kurutabilir. Deniz seviyesinde 18 metrelik bir düşüş meydana gelmesinde yaşanabilecek en kötü senaryolardan birinin denizin yüzey alanının yüzde 34’ünün küçülmesi olacağı düşünülüyor.

Deniz seviyesindeki tehlikeli değişiklik sadece deniz seviyesinin düşüşü ile sınırlı kalmıyor. Deniz seviyesinde meydana gelebilecek ani artışın da düşüşe benzer şekilde yıkıcı bir etkisi olabilir. Bu da dünya genelinde milyonlarca insanın geçimini güç hale getirebilir.

Yaklaşık 371.000 kilometre2 büyüklüğü ve yaklaşık yüzde 1,2 tuzluluk seviyesinden ötürü göl yerine deniz olarak kabul edilen Hazar Denizi’nin hızla ısınan dünyada ilk çekilecek göllerden biri olacağı düşünülüyor. Araştırmacılar bu sebepten ötürü acilen kırmızı alarm verilmesinin gerektiğini vurguluyor.

Bilim insanlarına göre bu durum karşısında bir an önce harekete geçilmezse sonuçları çevre için çok tehlikeli olacaktır. Deniz seviyesinde öngörülen bu düşüş ekosistemi ciddi oranda etkileyecektir. Güneyde meydana gelmesi muhtemel su kaybı, kuşları ve fok balıklarını yaşam alanlarından ve besin kaynaklarından mahrum bırakacaktır.

Jeopolitik Sonuçlar Endişe Veriyor

Hazar denizinde meydana gelecek ani düşüşün balıkçılık ve deniz ticareti ile uğraşanlar aniden kendilerini sudan çok uzakta bulmasına yol açabileceği düşünülüyor. Su kaybının aynı zamanda kurak bölgedeki su kıtlığı sorunlarını daha da kötüleştireceğini ve bu durumdan da uluslararası gerilime yol açacağı belirtiliyor.

Uzmanlar, milyonlarca insanın geçim kaynağının Hazar Denizi’ne bağlı olmasından ötürü yaşanabilecek önemli bir su kaybının kritik sosyoekonomik sonuçlar doğurabileceği ihtimali üzerinde durarak tehlikenin ne kadar büyük olduğunu vurguladı.

Araştırmacılar, Hazar Denizi örneğine dayanarak dünyanın küçülen gölleri konusunda farkındalık kampanyasına destek çağrısında bulundu. Göllerin çok uzun bir zamandır ihmal edildiğini belirten araştırma ekibi konunun çok daha fazla araştırılması gerektiğini belirtti.