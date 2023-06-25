Dünyanın En Büyük iPhone'u Üretildi: Selfie Çekebiliyor

Günümüzde sosyal içerikli uygulamalarının da gelişmesiyle sosyal medya, mesajlaşma ve video izlemek daha büyük bir ekranda çok daha keyifli oluyor. Bu düşünceden hareketle bir YouTuber "dünyanın en büyük iPhone'u" adını verdiği bir cihaz yaptı 1,8 metreden büyük akıllı telefon normal telefonlarda bulunan özellikleri gerçekleştirebiliyor.

Dev Iphone Boyutuyla Herkesi Şaşırtıyor

Matthew Beem, isimli YouTube yayıncısı eğlenceli içerikleriyle son zamanların en gözde kanallarından birisi. Dünyanın En Büyük iPhone'unu Yaptım adlı videosuyla en büyük iPhone modelini yapmayı başaran YouTuber 500 binden fazla izlenme aldı.

Matthew Beem'in yapmış olduğu telefon yaklaşık iki metre boyunda ve çalışıyor. Farklı telefonların birleşiminden oluşan ürün gerçek bir Iphone olmasa da replika özelliğini taşıyor. Cihazın ekranı, TV'ler için kullanılan dokunmatik panellerde kullanılan üründen uygulama içi işlevler ise Mac Mini teknolojisi kullanılarak yapıldı.

Akıllı telefonu büyük ölçüde çalıştırmayı başaran YouTuber, cihazda Instagram'da fotoğraf paylaşmaktan Apple Pay üzerinden alışveriş yapmaya kadar birçok fonksiyonu gerçekleştirdi.