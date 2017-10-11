Dünyanın En Büyük Orduları, ASELSAN Telsizleri İle Haberleşiyor

Dünyadaki lider telsiz üreticilerinden bir tanesi olan ASELSAN, çok önemli bir başarıya daha imza attı. Haberleşme sistemlerinde ulaştığı teknolojik seviyeyle bu alanda dünyada yer edinen ASELSAN, askeri telsiz ürünlerini seçen 20 ülke ordusunun haberleşmesine katkı veriyor.

Kıbrıs Barış Harekatı'nda yaşanan haberleşme sorunlarından sonra 1975'te milli ve özgün ürünler geliştirmek üzere kurulan ASELSAN, bu zorlu yola öncelikle haberleşme alanındaki telsiz ürünleriyle çıktı.

Geçen sürede telsiz tasarım ve üretim tecrübesini artıran şirket, askeri platformlarda tüm kullanım ihtiyaçlarına cevap verebilecek, milli ve özgün telsiz sistemlerinden oluşan ASELSAN askeri telsiz ailesini geliştirdi.

ASELSAN, Türkiye'nin en büyük savunma teknolojisi kuruluşu olarak geliştirdiği bu ürünlerle başta Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere yurt içinde ve yurt dışında ihtiyaç makamlarının haberleşme ihtiyaçlarını karşılıyor.

Aradan geçen zamanda dünyada telsiz geliştiren lider firmalardan biri haline gelen ASELSAN, askeri telsiz ailesi ürünlerini 20 ülkeye ihraç etme başarısı yakaladı. Bu ülkelerdeki ASELSAN müşterileri, yüksek memnuniyetle ürünleri kullanmaya devam ediyor. Ayrıca üç ülkede bu telsizlerin teknoloji transferiyle yerel üretimini de gerçekleştiriliyor.

Şirket son olarak Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacını karşılamak amacıyla devlet dış ticaret şirketi Spets Techno Export ile ASELSAN yazılım tabanlı askeri telsiz ailesi ürünleri için 43,6 milyon dolarlık sözleşme imzaladı. ASELSAN, söz konusu telsizleri gelecek yıl Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin kullanımına sunacak.