Dünyanın En Büyük Oyun Koleksiyonu Rekorlar Kitabına Girdi

Gerçek bir oyun koleksiyoneri olduğunuzu düşüyor ya da elinizde çok oyun bulunduğunu sanıyorsanız, Antonio Monteiro sizi üzebilir. Amerika birleşik Devletleri’nin Teksas eyaletinde yaşayan Monteiro, sahip olduğu oyun sayısı ile Guinness Rekorları Kitabı içerisinde kendine yer buldu.

Uzun yıllardır oyun biriktiren ve gelirinin önemli kısmını oyunlara ayıran Antonio Monteiro, sahip olduğu 20 bin 139 farklı oyuna Dünyanın En Büyük Oyun Koleksiyonu başlığı altında adını Guinness Rekorlar Kitabı’na yazdırdı. Rekoru teyit için Monteiro’nun evine gelen denetmenin tüm bu oyunları sayması bile yaklaşık 8 gün sürdü.

Teksas’a bağlı Houston kentinde yaşayan koleksiyonerin elinde bulunan 20 binden fazla oyun, birden farklı oyun konsoluna ve sistemine aitti. Evin birkaç odasına yayılan koleksiyonu tek tek sayan Guinness denetmenin kayıt ettiği veriler ise şöyle oldu: Binden fazla PS1 oyunu, Kuzey Amerika’da PS2 ve PS3 için çıkan bütün oyunlar, 900’den fazla PS4 oyunu, Kuzey Amerika’da PS Vita için çıkan bütün oyunlar, Xbox için Kuzey Amerika’a çıkan bütün oyunlar ve Xbox 360 için çıkmış tüm oyunlar…

Bitti sanıyorsanız yanılıyorsunuz! Monteiro’nun elinde 500’den fazla Xbox One oyunu, Wii U için Kuzey Amerika’da çıkan tüm oyunlar, tüm Game Cube oyunları, Wii için Kuzey Amerika’da çıkan listenin tamamı, 118 Nintendo Switch yapımı, Turbografx oyunları, Super Famicom listesi ve Sega Dreamcast için Kuzey Amerika’da çıkan tüm oyunlar bulunuyordu.

Elindeki en nadir oyunun Nintendo’nun Birleşik Devletler Ordusu için talim uygulaması olarak hazırladığı Max Basic Rifle Marksmanship Program olduğunu dile getiren koleksiyoner, 20 binden fazla oyun arasında en sevdiği yapımın ise 1991 yılında yayınlanan Super Castlevania IV olduğunu dile getirdi. Oyunlarının yanı sıra 100’den fazla konsolu da birikten genç adam, ilginç bir koleksiyonu bir araya getirmiş oldu.