Dünyanın En Büyük Özel Uydu Operatörü: SpaceX

Daha önce üç kez, Eylül 2018'de, Ocak 2019'da ve Mayıs 2019'da uçan Falcon 9 roketi, Florida’nın gökyüzünden uzaya doğru yola çıktı.

Florida'daki Cape Canaveral Hava Kuvvetleri İstasyonu'ndan gece fırlatılan roketin 10 dakikadan kısa bir süre sonra, ilk parçası Atlantik Okyanusu'ndaki bir drone gemisine bırakıldı. Bir saat sonra ise roketin ikinci parçası serbest bırakıldı.

Falcon 9’un Dünya yörüngesine girmesiyle birlikte, SpaceX dünyada en çok uyduya sahip şirket oldu. SpaceX, 2019'da biri deneysel diğeri de operasyonel olmak üzere toplam 60 Starlink (takımyıldızı)'ten oluşan iki parti uyduyu yörüngeye göndermişti. 2020 yılı için ise gönderilen Falcon 9’da dâhil olmak üzere 60 Starlink uydusu gönderimi planlanıyor.

Planlandığı gibi 60 Starlink uydu gönderimi gerçekleşirse, SpaceX, Dünya yörüngesinde her biri 220kg'dan biraz daha ağır olan yaklaşık 180 uydudan oluşan bir takımyıldıza sahip olacak. Bu, şirketi Dünya’nın en büyük özel uydu operatörü haline getirecek ve aynı zamanda en aktif özel fırlatma şirketi olacak.

Gökbilimcilerden, SpaceX’e Gökyüzünü Kirletiyor İddiası

SpaceX, gökbilimcilerin ve uyduların “parçalarının” gökyüzünü kirlettiğini söyleyen gökyüzü savunucularının eleştirilerine maruz kaldı. Eleştirilere cevap olarak SpaceX, uyduları, gece gökyüzünde daha az görünür ve daha az rahatsız edici hale getirecek adımlar atacağını söyledi.

Uyduların, 61 dakikada 290 km yükseklikte aktif hale gelmesi planlanıyor. Uydularını takip etmek ve yörüngedeki diğer uydularla çarpışmadığından emin olmak için Hava Kuvvetleri'nin 18. Uzay Kontrol Filosu ile çalışmak zorunda olan SpaceX, Starlink lansmanı ve Falcon 9 ilk etap inişini Youtube üzerinden, halk ile paylaştı.

Geçtiğimiz aylarda firmanın Starlink projesinde vites yükselteceği ile ilgili bir haber paylaşmıştık. Falcon 9’un gökyüzüne gönderilmesi ile SpaceX, Starlink projesinin son sürat devam ettiğini göstermiş oldu.