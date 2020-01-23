Dünyanın En Büyük Süper Bilgisayar Yarışması Düzenleniyor

Süper bilgisayarlar, saniyede katrilyonlarca işlem yapabilen, milyonlarca çekirdeğe sahip, gelişmiş simülasyonlardan yapay zeka çalışmalarına farklı amaçlar için kullanılan çok özel bilgisayarlar. En pahalı donanıma sahip oyun bilgisayarlarından çok farklı bir konumda olan süper bilgisayarları merak edenler için harika bir yarışma düzenleniyor. Çin’de farklı ülkelerden 365 takım süper bilgisayar için yarışacak.

Önemli miktarda veriyi çok hızlı bir şekilde işleyebilen dünyanın en hızlı bilgisayarları süper bilgisayarlar, hava durum raporlarının hazırlanması, atom bombalarının geliştirilmesi, nükleer çalışmalar ve hesaplamaların yapılması, hava ve uzay taşıtlarının modellenmesi, füze yörüngelerinin izlenmesi gibi karmaşık işlemleri yapabilen çok özel bilgisayarlar ve genellikle Linux sistemi üzerinde çalışıyorlar. Dünyanın ilk süper bilgisayarının Amerika’da Control Data Corp. tarafından üretildiğini ve adının CDC 6608 olduğunu, 1964 - 1969 yılları arasında dünyanın en hızlı süper bilgisayar olarak kayıtlara geçirildiğini biliyorsunuzdur. Peki, şu anda dünyanın en süper bilgisayarı ne? Çin’in başkenti Pekin’de düzenlenecek yarışmada günümüzün en süper bilgisayarı belli olacak.

Dünyanın dört bir yanından öğrencilerin katılacağı süper bilgisayar yarışmasında 365 takım yarışacak. Yarışma iki aşamalı olacak. İlk aşamada öğrenciler kod yazmadaki yeteneklerini sergileyecek. İkinci aşamada yabancı dil, matematik ve yapay zeka gibi alanlarda yöneltilen soruları cevaplarken ter dökecek. Asya süper bilgisayar toplululuğu tarafından düzenlenen yarışma dünyadaki en geniş katılımı sağlayacak süper bilgisayar etkinliği olacak.

Şu anda 10 adet süper bilgisayar mevcut. 5’i Amerika’da, 2’si Çin’de, 1’i Japonya’da, 1’i Almanya’da, 1’i de İsviçre’de bulunuyor.