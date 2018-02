Dünyanın En Büyük Uçağı Saatte 75 Kilometre Hıza Ulaştı

2011 yılında Microsoft'un eski ortağı Paul G. Allen tarafından kurulan Stratolaunch şirketi, kanat açıklığı bir futbol sahasından daha geniş olan dev uçağının son testlerinde muazzam bir başarıya daha imza attı. 226 ton ağırlığındaki uçak, saate 74 kilometre hıza ulaşmayı başardı.

Mohavi Çölü'nde özel bir hangarda üretilen uçak, 117 metrelik kanat açıklığı ile 'dünyanın en büyük uçağı' ünvanını taşıyor. Haziran 2017'de Stratolaunch hangarından çıkarılan dev uçak, uzay araştırmalarında kullanılacak.

Görüntüsüyle bilim kurgu fimlerinden fırlamışa benzeyen uçak, bir testten daha başarıyla çıktı. Aralık ayında gerçekleştirilen motor testinde saatte 45 kilometre hıza ulaşan uçak, büyük bir ilerleme kaydederek hızını saatte 75 kilometreye çıkarmayı başardı.

Tam 6 jet motoruna sahip olan uçak, iki ana gövdeden oluşuyor. Maliyetinin 500 bin pound olduğu açıklanan mühendislik harikası uçak, testlerinin tamamlanmasının ardından 2020 yılında ilk uçuşunu gerçekleştirecek. Uçağın, uzay araştırmalarındaki maliyeti düşürmesi hedefleniyor.

Ünlü İngiliz milyarder Richard Branson'ın sahibi olduğu Virgin Group da, uzay seyahati ve uzay teknolojileri alanlarında faaliyet gösteren "Virgin Orbit" adında bir şirket kurmuştu. Şirket, Stratolaunch kadar büyük olmasa da, 747 uçaklarının kanatları altından küçük uydular fırlatma üzerine çalışan "LauncherOne" isimli startup'ı da bünyesine kattı.

Captured new video of @Stratolaunch plane as it reached a top taxi speed of 40 knots (46 mph) with all flight surfaces in place on Sunday. The team verified control responses, building on the first taxi tests conducted in December. pic.twitter.com/OcH1ZkxZRA