Dünyanın En Büyük Üçüncü Akıllı Telefon Üreticisi Xiaomi Oldu

Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, üç ana pazar veri sağlayıcısı Canalys, IDC ve Counterpoint Research'e göre 2020 yılının üçüncü çeyreğinde dünyanın en büyük üçüncü akıllı telefon üreticisi olma unvanına yeniden kavuştu.

Dünyanın En Büyük Üçüncü Akıllı Telefon Üreticisi Xiaomi’den Büyük Başarı

IDC tarafından paylaşılan verilere göre 2020 yılının üçüncü çeyreğinde küresel akıllı telefon satışlarında geçtiğimiz yılın aynı çeyreğine kıyasla yüzde 1,3 gerileme yaşandı. Xiaomi, yüzde 9’luk tahmine göre çok daha iyi bir satış performansı gösterdi. Çin merkezli şirket, akıllı telefon pazarında 46,5 milyon cihaz satarak büyük bir başarının altına imza attı. Xiaomi, böylece dünyanın en büyük üçüncü akıllı telefon üreticisi unvanına yeniden kavuştu.

Xiaomi’nin bu başarıyı elde etmesinde Hindistan’daki önemli kazanımlar ve şirketin üçüncü çeyrekte satış hacminin yüzde 53’ünü oluşturan Çin’deki güçlü varlığı oldukça büyük bir rol oynadı. Telefon üreticisinin Hindistan’daki üretim kapasitesinin yeni tip koronavirüs salgını öncesi düzeyin yaklaşık yüzde 85’ine ulaşması bu güçlü talebin karşılamasına yardımcı oldu.

Dünyanın en büyük üçüncü akıllı telefon üreticisi Xiaomi’nin özellikle Redmi 9 serisi giriş seviyesi akıllı telefon modelleri hem Hindistan hem de Çin'de oldukça iyi bir satış performansı elde etti. Counterpoint Market Monitor Service tarafından yapılan son araştırmaya göre Xiaomi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 75 büyüyerek pazar payını yüzde 13'e yükseltmeyi başardı.

Araştırma Analisti Abhilash Kumar, yaptığı açıklamada, “Xiaomi, 2020'nin 3. çeyreğinde 46,2 milyon adetle bugüne kadarki en yüksek satış miktarına ulaştı. Şirketin Çin'de sürdürdüğü büyüme mücadelesi sona erdi ve satışları yıllık bazda yüzde 28, çeyrek bazında yüzde 35 arttı. Xiaomi'nin Çin'deki bu etkileyici şovu, markanın Ağustos ayında onuncu yıl dönümü kutlamaları sırasında gerçekleştirdiği bir dizi kampanya ve promosyonla desteklendi. Ayrıca LATAM, Avrupa ve MEA gibi yeni pazarlarda Xiaomi’nin pazar payı hızla arttı. Marka ayrıca Endonezya, Filipinler ve Vietnam gibi Güneydoğu Asya pazarlarında da iyi çok iyi performans sergiledi” ifadelerini kullandı.

Canalys tarafından yapılan bir araştırmaya göre dünya genelinde akıllı telefon satışları 2020 yılının üçüncü çeyreğinde geçtiğimiz yılın aynı çeyreğine kıyasla yüzde 1 düşüş yaşadı ve bunun sonucunda 348 milyona ulaştı ancak bir önceki çeyreğe göre yüzde 22 oranında arttığı belirtildi. Xiaomi, aynı dönemde yüzde 45 büyüyerek 47,1 milyon satış adedine ulaştı. Böylece şirket üçüncü sıraya yerleşti. Canalys tarafından yayımlanan rapora göre Apple firması da 4. Oldu.

Xiaomi Türkiye Satış Direktörü İrfan Öztürk, "Xiaomi olarak bu yıl 10'uncu kuruluş yıldönümümüzü kutladık” ifadelerini kullandı ve açıklamasına şu şekilde devam etti: