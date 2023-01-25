Dünyanın En Çok Abartılan 10 Şehri Açıklandı

Dünyanın en çok abartılan şehirleri, gezginlerin çevrimiçi değerlendirmelerinin yeni bir analiziyle ortaya çıktı ve ilginç bir şekilde Londra ilk 10'da yer alıyor.

Dünya çapında 85 bölge için seyahat değerlendirme platformlarına bırakılan binlerce yorumun analizine dayanan liste, turistlerin bir seyahatten "hayal kırıklığına" uğrama olasılığını değerlendiriyor.

Veri analistlerinin yaptığı değerlendirmeye göre Bangkok, gezginlerin hayal kırıklığına uğrama olasılığının %16,6 olmasıyla en çok hayal kırıklığı yaratan şehir oldu. Tayland başkentinin en büyük hayal kırıklığı yaratan cazibe merkezi Khaosan Yolu olarak belirlendi.

İkinci sırada %16,5'lik hayal kırıklığı oranıyla Türkiye'nin sahil kenti Antalya yer alırken, onu %15,8'lik oranla Singapur takip etti. Analize göre şehirlerin en çok hayal kırıklığı yaratan deneyimleri sırasıyla Water Planet Aqua Park ve Orchard Road oldu.

İlk beşi Almanya'nın Münih şehri %15,7 ve İtalya'nın Rimini şehri %14,2 ile tamamlıyor. London Eye, ziyaretçilerin daha fazlasını istemesine yol açma olasılığı en yüksek olan cazibe merkezi olurken, Fransa'daki Montmartre en fazla abartılan cazibe merkezi olarak belirlendi.

independent UK'in haberine göre veri analistleri, TripAdvisor gibi popüler yorum sitelerini kullanarak ve Dünya çapında en popüler 85 bölge ile bu bölgelerin en çok puan alan ilk 20 turistik yeri için on binlerce puanlamayı analiz ederek bu listeyi oluşturdu. İnceleme açıklamalarında "çok hayal kırıklığı" veya "beklendiği kadar güzel değil" gibi belirli anahtar kelime ve ifadelerin ne sıklıkla kullanıldığını değerlendirdiler.

Yorumlara Göre En Çok "Abartılan" Şehirler