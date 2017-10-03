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Dünyanın En Çok Kullanılan Android Sürümü Belli Oldu

Dünyanın En Çok Kullanılan Android Sürümleri
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Gökhan Abay
Gökhan Abay Mobil

Android dünyanın en çok kullanılan mobil işletim sistemi olarak ön plana çıkıyor. Peki bu Android sürümleri arasında en çok hangisi kullanılıyor? Android işletim sistemine sahip akıllı cihazlarda en çok kullanılan sürüm belli oldu. 

Android sürümleri arasında en çok hangisinin kullanıldığını bizlere gösteren aylık rapor açıklandı. Bu rapor daha çok geliştiricilerin hangi yazılım sürümünü kullanmaları gerektiğine yardımcı oluyor. Çünkü ne kadar fazla kullanıcıya ulaşırlarsa o kadar çok kazanıyorlar. Bunun dışında bu liste, Android'in ne kadar büyük ve çeşitli olduğunu da bizlere gösteriyor.

Android Kullanım Oranları

Açıklanan raporda Marshmallow sürümünün yüzde 32 ile en fazla kullanılan yazılım olduğunu görüyoruz. Fakat listede dikkat çeken bir sürüm daha var. Android 8.0 Oreo'da ilk kez bu listede yerini aldı. En güncel sürüm olan Android Oreo, şimdilik kullanım oranı olarak yüzde 0.2'lik bir paya sahip. Günümüzde 2 milyar Android cihazın olduğunu düşünürsek bu oran giderek artacaktır. 

Geçtiğimiz aydan bu yana Nougat sürümüne sahip olan kullanıcıların pazar payının yüzde 2 oranında arttığını da dipnot olarak düşelim. 

Peki siz hangi Android sürümünü kullanıyorsunuz?

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ETİKETLER: Android android sürümleri

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