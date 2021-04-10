Dünyanın En Çok Satan Akıllı Telefonları Açıklandı

Dünyanın en çok satan akıllı telefonları neler? Counterpoint Research, 2021 yılının ocak ayında en çok hangı telefonların satıldığına ilişkin bir rapor yayımladı. Yayımlanan rapora dair merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Dünyanın En Çok Satan Akıllı Telefonları Listesi

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Counterpoint Research, Ocak 2021 dünya genelinde en çok satan telefonlar raporunu yayımladı. Yayımlanan rapora göre Amerika Birleşik Devletleri merkezli teknoloji devi Apple, 2021 yılının ocak ayında büyük bir başarının altına imza attı. Paylaşılan listenin büyük bir kısmını iPhone modelleri oluşturuyor. Listeye baktığımızda 6 adet iPhone modelinin yer aldığını görüyoruz.

Paylaşılan listenin ilk sırasında 13 Ekim 2020 tarihinde satışa sunulan iPhone 12 modeli yer almayı başardı. Listenin ikinci sırasında sahip olduğu ekran büyüklüğü ve yüksek batarya kapasitesi ile dikkat çeken iPhone 12 Pro Max konumlandı. 6,7 inç ekran büyüklüğüne sahip cihazda 3687 mAh batarya mevcut.

Ocak ayının en çok satan telefonları listesinin üçüncü sırasında iPhone 12 Pro modeli bulunuyor. Aktarılan bilgilere göre listenin ilk üç sırasında yer alan iPhone 12, iPhone 12 Pro Max ve iPhone 12 Pro modelleri, ABD merkezli teknoloji devinin ocak ayındaki satışlarının yüzde 71'ini oluşturuyor. Apple, 2020 yılında piyasaya sürülen iPhone 12 serisi ile birlikte büyük bir başarı elde etti.

Listenin dördüncü sırasında 10 Eylül 2019 tarihinde piyasaya sürülen iPhone 11 modeli yer aldı. Gücünü Apple A13 Bionic işlemcisinden alan cihaz, satışa sunulduğu dönemde de satış miktarı konusunda beklentileri karşılamıştı. Beşinci sırada 5000 mAh batarya kapasitesine sahip olan Xiaomi Redmi 9A yer alırken altıncı sırada ise teknik özellikleri ile dikkat çeken Xiaomi Redmi 9 konumlandı.

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