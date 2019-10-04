Dünyanın En Çok Tercih Edilen Otomobilleri Belli Oldu

Dünyanın en çok satan otomobilleri listesi açıklandı. Focus2move adlı internet sitesinin haberine göre, 2019 yılında global alanda en çok satan otomobil modelleri arasında Toyota, bir kez daha zirveye yerleşti.

Japon otomotiv devi Toyota’nın Corolla modeli, 2019 yılında dünyada en çok satılan otomobil modeli oldu. Listenin ikinci sırasında Ford’un F serisi pick-up’ı yer alırken, üçüncü sıraya da Toyota’nın SUV modeli RAV4 yerleşti.

Böylece listenin ilk 10 sırasında 3 Toyota modeli yer almayı başardı (Toyota Camry modeli de 9. sırada). Ayrıca Volkswagen'in 3 modelinin ve Honda'nın 2 modelinin de listede ilk 10'a girmesi de dikkat çekiyor.

Global satış rakamlarına göre, 2019’un ilk 7 ayında 713 bin 971 adetlik Toyota Corolla satışı gerçekleştrildi. Ford F serisi 622 bin 867 adet araç satarken, Toyota RAV4 de 519 bin 894 adetlik satış yaptı.

Listedeki ilk 10 otomobil modeli arasında geçen yıla göre satışlarını en çok arttıran otomobil modelleri yüzde 23,6’lık artışla Ram pick-up ve yüzde 17,8’lik artışla Honda CR-V oldu.

Dünyanın en çok tercih edilen ilk 3 otomobilinden 2'sini üreten Toyota büyük bir başarıya imza attı.

Dünyanın en çok satan otomobilleri listesinde ilk 10 şu şekilde sıralandı: