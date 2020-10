Dünyanın En Çok Ziyaret Edilen Siteleri (2020)

Her gün yaklaşık olarak 2 milyon internet kullanıcısının sosyal medya platformlarını ziyaret ettiğini biliyor muydunuz? Hootsuite ve We Are Social ortaklığı ile yayımlanan Digital 2020 October Global Statshot isimli bir rapor, 2020 yılında dünyanın en çok ziyaret edilen siteleri listesini gözler önüne sererken aynı zamanda internet kullanıcılarının tek ilgi duyduğu web sitelerinin sosyal medya siteleri olmadığını göstermiş oldu.

Dünyanın En Çok Ziyaret Edilen Siteleri Listesi

Digital 2020 October Global Statshot raporunda yer alan bilgilerin belirli bölümünü bir arada topladıktan sonra dünyanın en çok tıklanan sitelerinin raporunu ayrıntılı olarak yayımlayan SEMrush, en çok tıklanan web sitelerin kategorilere göre sıralandığı bir listesini oluşturdu. Şirket tarafından hazırlanan listedeki veriler, web sitelerinin eylül ve ekim aylarındaki trafik verileri baz alınarak hesaplanmıştır.

SEMrush tarafından sunulan dünyanın en çok ziyaret edilen siteleri raporunun ilk sırasında bir sosyal medya platformu olmasa bile kullanıcıların sosyalleşmesine yardımcı olan ve bugün hemen hemen tüm dünyada yaygın olarak kullanılan bir web sitesi yer aldı. İnsanların herhangi bir konu hakkında bilgi almak için kullandığı bu site Google oldu. Google'ın toplam ziyaretçi sayısı söz konusu zaman dilimlerinde 105 milyara ulaştı. Sitede geçirilen ortalama sürenin ise 25 dakika olduğu tespit edildi.

Dünyanın en çok ziyaret edilen siteleri listesinin ikinci sırasındaki isim, birinci sıradaki isimle bağlantılı olan YouTube oldu. YouTube'u eylül ile ekim aylarında toplamda 36 milyar ziyaretçi kullandı. Ziyaretçiler web sitesinde ortalama olarak 35 dakika harcadı. YouTube'un arkasından bugün sosyal medya alanında büyük isimlerden Facebook geldi. Facebook'un eylül ile ekim aylarındaki toplam ziyaretçi sayısının 25 milyar olduğu kaydedildi. Sosyal medya platformunda ziyaretçilerin yaklaşık olarak tükettiği sürenin ise 22 dakika olduğu belirtildi.

Facebook'tan sonra gelen WikiPedia, listenin dördüncü sırasında yer aldı. Dünyanın en çok kullanılan popüler internet sitelerinden WikiPedia'ya belirtilen zaman aralığında 17,5 milyar kullanıcı geldi ve web sitesine gelen ziyaretçiler sitede ortalama olarak 9 dakika durdu. WikiPedia'nın hemen arkasından Amazon geldi. Amazon'un bu zaman aralığındaki toplam ziyaretçi sayısının 5 milyar olduğu kaydedildi ve bu web sitesine gelen ziyaretçilerin sitede geçirdiği süre 12 dakika oldu.

2020 yılında en çok girilen sitelerin yer aldığı liste ile ilgili en çok dikkat çeken unsur, Twitter'ın bu sefer ilk 10 sırada yer alamaması oldu. İnternet sitesi, ziyaretçi sayısı ve web sitesinde geçirilen ortalama süre (toplam ziyaretçi sayısı 4 milyar, ziyaretçilerin sitede geçirdiği ortalama süre 15 dakika) açısından geçen senelere oranla çok geride kalarak 11. sıraya yerleşti.