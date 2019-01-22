Dünyanın En Değerli 500 Markası Açıklandı (Türk Markaları Kaçıncı Sırada?)

Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance tarafından her yıl düzenlenen en değerli 500 marka listesi bu yıl da hazırlandı. Listenin başında Amazon yer alıyorken, onun hemen arkasında teknoloji devi Apple bulunuyor.

"Dünyanın En Değerli 500 Markası-Global 500-2019" araştırması dahilinde 2019'un en değerli şirketlerini ele alan Brand Finance, en değerli şirketlerin teknoloji sektöründen çıktığını dile getirdi. Buna bağlı olarak geçtiğimiz yıl 151 milyar dolarlık marka değeriyle ilk sırada yer alan Amazon, bu yılki değerini 188 milyar dolara çıkararak yine ilk sırada kendisine yer buldu.

İkinci ve üçüncü sırada ise Apple ile Google boy gösteriyorken şirketlerin değerlerinin sırasıyla 154 milyar dolar ve 143 milyar dolar olduğu belirtildi. Şaşırtıcı bir şekilde yıla birinci olarak giriş yapan Microsoft da 120 milyar dolar ile dördüncü sırada yerini almış görünüyor. Listenin büyük çoğunluğunda ABD ve Çin firmalarının olması da gözlerden kaçmıyor.

2018 içerisindeki 1 milyar dolarlık değerini bu yıl yüzde 326 artış yaşatarak 4.3 milyara taşıyan Çinli iQiyi teknoloji firması ise değerini en yüksek oranda yükselten marka unvanına erişti. En fazla değer kaybına uğrayan marka yine Çinli alışveriş firması JD.com oldu.

Listenini son sırasındaki markanın değeri 4,2 milyar doları bulurken maalesef hiçbir Türk firması bu listede boy gösteremedi. Ayrıca araştırma dahilinde 191 ABD'li şirketin, 72 Çinli şirketin ve 32 Japon şirketinin olduğu kaydedildi.

İşte En Değerli 10 Şirket