Dünyanın En Değerli Markaları (2020)

New York merkezli şirket Interbrand tarafından yayımlanan dünyanın en değerli markaları listesinin ilk sırasında marka değeri 323 milyar dolara ulaşan bir marka yer aldı. Bu marka, önceki yıla kıyasla %38'lik bir değer kazandı ancak arkasından gelen rakibin önceki yıla kıyasla kazandığı değer göz önünde bulundurulduğunda şu an zirvede yer alan ismin yerinde gelecekte başka bir isim yer alablir.

Dünyanın En Değerli Markaları Listesi (2020)

Interbrand tarafından yayımlanan dünyanın en değerli markaları listesinin ilk sırasında yıllardan beri dünyanın en iyi markalarından biri olmaya devam eden Apple bulunuyor ancak bu markanın geçen yıla kıyasla kazandığı değer, markanın hemen arkasından gelen markaya göre daha küçük görünüyor. İki marka da değer açısından karşılaştırıldığında ikinci marka ile birinci marka arasında kapatılamayacak kadar büyük bir fark görülemiyor.

Bu yıl en iyi performans gösteren marka şüphesiz ki Amazon oldu. Geçen yıla göre marka değerini %60 arttıran Amazon'un marka değeri yaklaşık olarak 200 milyar dolara ulaştı. Bu, Apple'ın kazancının yanında çok büyük görünmese bile markanın aynı doğrultuda ilerlediğinde çok iyi bir şirket haline gelebileceğinin altını çizmek bir hayli önem taşıyor. Öyle ki, Amazon, bu doğrultuda gidebilirse önümüzdeki yıllarda Apple yerine Amazon'u görmek mümkün hale gelebilir.

Dünyanın en değerli markaları listesinin ilk iki sırasında yer Apple ve Amazon'un her ne kadar kazanç sağlamaya devam etse de listede geçen yıla göre boyutu fark etmeksizin zarar eden çok fazla markanın olduğunu vurgulamak gerekiyor. Interbrand'ın dünya genelinde en iyi markalar listesinin tamamı şu şekilde: