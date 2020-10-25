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Dünyanın En Değerli Markaları (2020)

New York merkezli şirket Interbrand, 2020 yılında dünyanın en iyi markaları ile geçen yıla göre kazançlarını gösteren bir liste yayımladı. İşte ayrıntılar!

Anıl Özünaldım
Anıl Özünaldım -

New York merkezli şirket Interbrand tarafından yayımlanan dünyanın en değerli markaları listesinin ilk sırasında marka değeri 323 milyar dolara ulaşan bir marka yer aldı. Bu marka, önceki yıla kıyasla %38'lik bir değer kazandı ancak arkasından gelen rakibin önceki yıla kıyasla kazandığı değer göz önünde bulundurulduğunda şu an zirvede yer alan ismin yerinde gelecekte başka bir isim yer alablir.

Dünyanın En Değerli Markaları Listesi (2020)

Interbrand tarafından yayımlanan dünyanın en değerli markaları listesinin ilk sırasında yıllardan beri dünyanın en iyi markalarından biri olmaya devam eden Apple bulunuyor ancak bu markanın geçen yıla kıyasla kazandığı değer, markanın hemen arkasından gelen markaya göre daha küçük görünüyor. İki marka da değer açısından karşılaştırıldığında ikinci marka ile birinci marka arasında kapatılamayacak kadar büyük bir fark görülemiyor.

Bu yıl en iyi performans gösteren marka şüphesiz ki Amazon oldu. Geçen yıla göre marka değerini %60 arttıran Amazon'un marka değeri yaklaşık olarak 200 milyar dolara ulaştı. Bu, Apple'ın kazancının yanında çok büyük görünmese bile markanın aynı doğrultuda ilerlediğinde çok iyi bir şirket haline gelebileceğinin altını çizmek bir hayli önem taşıyor. Öyle ki, Amazon, bu doğrultuda gidebilirse önümüzdeki yıllarda Apple yerine Amazon'u görmek mümkün hale gelebilir.

Dünyanın en değerli markaları listesinin ilk iki sırasında yer Apple ve Amazon'un her ne kadar kazanç sağlamaya devam etse de listede geçen yıla göre boyutu fark etmeksizin zarar eden çok fazla markanın olduğunu vurgulamak gerekiyor. Interbrand'ın dünya genelinde en iyi markalar listesinin tamamı şu şekilde:

Marka Değer Geçen Yıla Kıyasla Kazancı
1. Apple 323 milyar dolar %38
2. Amazon 200 milyar dolar %60
3. Microsoft 166 milyar dolar %53
4. Google 165 milyar dolar %-1
5. Samsung 62 miliyar dolar %2
6. Coca-Cola 56 milyar dolar %-10
7. Toyota 51 milyar dolar %-8
8. Mercedes-Benz 49 milyar dolar %-3
9. McDonald's 42 milyar dolar %-6
10. Disney 40 milyar dolar %-8
11. BMW 39 milyar dolar %-4
12. Intel 36 milyar dolar %-8
13. Facebook 35 milyar dolar %-12
14. IBM 34 milyar dolar %-14
15. Nike 34 milyar dolar %6
16. Cisco 34 milyar dolar %-4
17. Louis Vuitton 31 milyar dolar %-2
18. SAP 28 milyar dolar %12
19. Instagram 26 milyar dolar -
20. Honda 21 milyar dolar %-11
21. Channel 21 milyar dolar %-4
22. J.P. Morgan 20 milyar dolar %6
23. American Express 19 milyar dolar %-10
24. UPS 19 milyar dolar %6
25. IKEA 18 milyar dolar %3
26. Pepsi 18 milyar dolar %-9
27. Adobe 18 milyar dolar %41
28. Hermés 17 milyar dolar %0
29. GE 17 milyar dolar %-30
30. YouTube 17 milyar dolar -
31. Accenture 16 milyar dolar %2
32. Gucci 15 milyar dolar %-2
33. Budweiser 15 milyar dolar %-3
34. Pampers 15 milyar dolar %-4
35. Zara 14 milyar dolar %-13
36. Hyundai 14 milyar dolar %1
37. H&M 14 milyar dolar %-14
38. Nescafé 13 milyar dolar %2
39. Allianz 12 milyar dolar %7
40. Tesla 12 milyar dolar -
41. Netflix 12 milyar dolar %41
42. Ford 12 milyar dolar %-12
43. L'Oréal 12 milyar dolar %8
44. Audi 12 milyar dolar %-2
45. Visa 12 milyar dolar %15
46. eBay 12 milyar dolar %2
47. Volkswagen 12 milyar dolar %-5
48. AXA 12 milyar dolar %3
49. Goldman Sachs 12 milyar dolar %7
50. Adidas 12 milyar dolar %1

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