Dünyanın En Değerli Markaları Belli Oldu (2021)
Dünyanın en değerli markaları açıklandı. En değerli şirketler listesinde çok sayıda teknoloji şirketinin konumlandığını görüyoruz. İşte listenin detayları!
Dünyanın en değerli markaları açıklandı. Paylaşılan listenin ilk sıralarında teknoloji şirketlerinin yer alması dikkat çekiyor. Peki, Dünyanın en değerli şirketleri listesinde hangi isimler yer aldı? Dünyanın en değerli firmaları listesine dair merak edilen detaylar haberimizde.
NTV'deki habere göre 2021 yılında dünyanın en değerli şirketi 683,85 milyar dolar ile e-ticaret devi Amazon oldu. Amerika Birleşik Devletleri merkezli şirketin pek çok hizmeti ve ürünü bulunuyor. İkinci sırada 612 miylar dolar ile Apple yer alırken üçüncü sırada ise 458 milyar dolar ile Google bulunuyor. Paylaşılan listenin dördüncü sırasında ise 410,27 milyar dolar ile Microsoft yer aldı.
Dünyaca Ünlü Markalar Arasında En Sevilmeyenleri Belli Oldu
Yeni yapılan bir araştırma ile dünyaca ünlü markalar arasından hangilerinin sevilmediği açıklığa kavuştu. Rave Reviews tarafından gerçekleştirilen ayrıntılı araştırma, Türkiye de dahil olmak üzere hangi ülkelerin en çok hangi markalardan nefret ettiğini ya da en çok hangi markaların ürünlerini ya da hizmetlerini kullanmak istemediğini ortaya çıkardı.
Dünyanın En Değerli Markaları Listesi
- Amazon: 683,85 miilyar dolar
- Apple: 612 milyar dolar
- Google: 458 milyar dolar
- Microsoft: 410,27 milyar dolar
- Tencent: 240,93 milyar dolar
- Facebook: 226,74 milyar dolar
- Alibaba: 196,91 milyar dolar
- Visa: 191,29 milyar dolar
- McDonald's: 154,92 milyar dolar
- Mastercard: 112,88 milyar dolar
- Moutai: 109,33 milyar dolar
- Nvidia: 104,76 milyar dolar
- Verizon: 101,94 milyar dolar
- AT&T: 100,65 milyar dolar
- IBM: 91,34 milyar dolar
- Coca Cola: 87,6 milyar dolar
- Nike: 83,71 milyar dolar
- Instagram: 82,9 milyar dolar
- Paypal: 80,62 milyar dolar
- Adobe: 78,52 milyar dolar
- Louis Vuitton: 75,73 milyar dolar
- UPS: 73,02 milyar dolar
- Intel: 71,94 milyar dolar
- Netflix: 71,13 milyar dolar
- The Home Depot: 70,52 milyar dolar
- SAP: 69,24 milyar dolar
- Accenture: 64,73 milyar dolar
- Oracle: 60,84 milyar dolar
- Starbucks: 60,27 milyar dolar
- Walmart: 59,52 milyar dolar
- Xfinity: 59 milyar dolar
- Marlboro: 57,01 milyar dolar
- Disney: 55,22 milyar dolar
- Meituan: 52,40 milyar dolar
- Texas Instruments: 49,24 milyar dolar
- Salesforce: 48,09 milyar dolar
- Qualcocmm: 48,36 milyar dolar
- Spectrum: 47,28 milyar dolar
- YouTube: 27,1 milyar dolar
- Chanel: 47,05 milyar dolar
- Cisco: 46,82 milyar dolar
- Samsung: 46,77 milyar dolar
- Hermes: 46,4 milyar dolar
- JD: 44,52 milyar dolar
- TikTok: 43,52 milyar dolar
- Deutsche Telekom: 43,1 milyar dolar
- Tesla: 42,61 milyar dolar
- L'Oreal Paris: 38,31 milyar dolar
- Ping: 38,05 milyar dolar
- Huawei: 38,02 milyar dolar
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