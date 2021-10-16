Dünyanın En Değerli Markaları Belli Oldu (2021)

Dünyanın en değerli markaları açıklandı. Paylaşılan listenin ilk sıralarında teknoloji şirketlerinin yer alması dikkat çekiyor. Peki, Dünyanın en değerli şirketleri listesinde hangi isimler yer aldı? Dünyanın en değerli firmaları listesine dair merak edilen detaylar haberimizde.

NTV'deki habere göre 2021 yılında dünyanın en değerli şirketi 683,85 milyar dolar ile e-ticaret devi Amazon oldu. Amerika Birleşik Devletleri merkezli şirketin pek çok hizmeti ve ürünü bulunuyor. İkinci sırada 612 miylar dolar ile Apple yer alırken üçüncü sırada ise 458 milyar dolar ile Google bulunuyor. Paylaşılan listenin dördüncü sırasında ise 410,27 milyar dolar ile Microsoft yer aldı.

Dünyanın En Değerli Markaları Listesi