Dünyanın En Değerli Markaları Belli Oldu (2021)

Dünyanın en değerli markaları açıklandı. En değerli şirketler listesinde çok sayıda teknoloji şirketinin konumlandığını görüyoruz. İşte listenin detayları!

Anıl Özünaldım
Anıl Özünaldım -

Dünyanın en değerli markaları açıklandı. Paylaşılan listenin ilk sıralarında teknoloji şirketlerinin yer alması dikkat çekiyor. Peki, Dünyanın en değerli şirketleri listesinde hangi isimler yer aldı? Dünyanın en değerli firmaları listesine dair merak edilen detaylar haberimizde.

NTV'deki habere göre 2021 yılında dünyanın en değerli şirketi 683,85 milyar dolar ile e-ticaret devi Amazon oldu. Amerika Birleşik Devletleri merkezli şirketin pek çok hizmeti ve ürünü bulunuyor. İkinci sırada 612 miylar dolar ile Apple yer alırken üçüncü sırada ise 458 milyar dolar ile Google bulunuyor. Paylaşılan listenin dördüncü sırasında ise 410,27 milyar dolar ile Microsoft yer aldı.

Dünyaca Ünlü Markalar Arasında En Sevilmeyenleri Belli Oldu
İNTERNET

Dünyaca Ünlü Markalar Arasında En Sevilmeyenleri Belli Oldu

Yeni yapılan bir araştırma ile dünyaca ünlü markalar arasından hangilerinin sevilmediği açıklığa kavuştu. Rave Reviews tarafından gerçekleştirilen ayrıntılı araştırma, Türkiye de dahil olmak üzere hangi ülkelerin en çok hangi markalardan nefret ettiğini ya da en çok hangi markaların ürünlerini ya da hizmetlerini kullanmak istemediğini ortaya çıkardı.

Dünyanın En Değerli Markaları Listesi

  1. Amazon: 683,85 miilyar dolar
  2. Apple: 612 milyar dolar
  3. Google: 458 milyar dolar
  4. Microsoft: 410,27 milyar dolar
  5. Tencent: 240,93 milyar dolar
  6. Facebook: 226,74 milyar dolar
  7. Alibaba: 196,91 milyar dolar
  8. Visa: 191,29 milyar dolar
  9. McDonald's: 154,92 milyar dolar
  10. Mastercard: 112,88 milyar dolar
  11. Moutai: 109,33 milyar dolar
  12. Nvidia: 104,76 milyar dolar
  13. Verizon: 101,94 milyar dolar
  14. AT&T: 100,65 milyar dolar
  15. IBM: 91,34 milyar dolar
  16. Coca Cola: 87,6 milyar dolar
  17. Nike: 83,71 milyar dolar
  18. Instagram: 82,9 milyar dolar
  19. Paypal: 80,62 milyar dolar
  20. Adobe: 78,52 milyar dolar
  21. Louis Vuitton: 75,73 milyar dolar
  22. UPS: 73,02 milyar dolar
  23. Intel: 71,94 milyar dolar
  24. Netflix: 71,13 milyar dolar
  25. The Home Depot: 70,52 milyar dolar
  26. SAP: 69,24 milyar dolar
  27. Accenture: 64,73 milyar dolar
  28. Oracle: 60,84 milyar dolar
  29. Starbucks: 60,27 milyar dolar
  30. Walmart: 59,52 milyar dolar
  31. Xfinity: 59 milyar dolar
  32. Marlboro: 57,01 milyar dolar
  33. Disney: 55,22 milyar dolar
  34. Meituan: 52,40 milyar dolar
  35. Texas Instruments: 49,24 milyar dolar
  36. Salesforce: 48,09 milyar dolar
  37. Qualcocmm: 48,36 milyar dolar
  38. Spectrum: 47,28 milyar dolar
  39. YouTube: 27,1 milyar dolar
  40. Chanel: 47,05 milyar dolar
  41. Cisco: 46,82 milyar dolar
  42. Samsung: 46,77 milyar dolar
  43. Hermes: 46,4 milyar dolar
  44. JD: 44,52 milyar dolar
  45. TikTok: 43,52 milyar dolar
  46. Deutsche Telekom: 43,1 milyar dolar
  47. Tesla: 42,61 milyar dolar
  48. L'Oreal Paris: 38,31 milyar dolar
  49. Ping: 38,05 milyar dolar
  50. Huawei: 38,02 milyar dolar

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