Dünyanın En Değerli Markaları Belli Oldu

Uluslararası marka değerlendirme komisyonu Brand Finance, yaptığı çalışma sonucunda dünyanın en değerli markalarını açıkladı. 500 markanın yer aldığı listenin başında 2021 yılında olduğu gibi Apple yer aldı. Apple 355 milyar dolarla zirveye yerleşirken, Amazon 350 milyar dolarla ikinci sırada yer aldı. Apple, değerini geçen yıla göre yüzde 35 artırarak en değerli marka unvanına sahip oldu.

Apple geçtiğimiz sene 263,4 milyar dolarla ilk sırada yer alırken bu sene değerini yüzde 35 artırarak 355 milyar dolarla zirveye oturdu. Geçtiğimiz yıl en marka değeri sıralamasında 3 katına çıkan TikTok, bu yıl da büyük bir performans sergiledi. TikTok, yüzde 215’lük büyümesiyle ‘en hızlı büyüyen marka’ seçildi.

Brand Finance’ın analizine göre; 2021 boyunca dünya genelinde etkili olan Covid-19 kısıtlamaları; dijital eğlence, sosyal medya ve akış hizmetlerinde de sürekli büyüme kaydetti ve TikTok’un yükselişi medya tüketiminin nasıl değiştiğinin kanıtı oldu.

Tiktok En Çok İndirilen Uygulama Oldu

Şirketin UEFA Euro 2020 turnuvasının sponsorluğu gibi stratejik ortaklıklarda bulunması, TikTok’un orijinal Z Kuşağı tabanının dışındaki demografiye de hitap etmesini sağladı. TikTok, 2021 yılında bir milyar kullanıcı sınırını aşarak Google Play ve App Store’da en çok indirilen uygulama oldu.

Amazon Ve Google Yakın Takipte

Apple'ı sırasıyla yaklaşık 350 milyar dolar marka değeriyle Amazon, 263 milyar dolarla ise Google takip etti.

Söz konusu listede ABD'li Microsoft 184,2 milyar dolarla 4'üncü, perakende şirketi Walmart 112 milyar dolarla 5'inci, Güney Koreli Samsung 107,3 milyar dolarla 6'ncı, ABD'li Facebook 101,2 milyar dolarla 7'nci, Çinli ICBC 75,1 milyar dolarla 8'inci, Çinli Huawei 71,2 milyar dolarla 9'uncu, ABD'li Verizon da 69,6 milyar dolarla 10'uncu sırada yer aldı.

WeChat En Güçlü Marka Oldu

Ayrıca raporda yer alan bilgilere göre; Çin’de mesaj gönderme, görüntülü arama yapma ve sipariş verme gibi özelliklere sahip WeChat uygulaması 100 üzerinden 93,3 Brand Strength Index (BSI) puanı ve buna karşılık gelen AAA+ derecesi ile üst üste ikinci yıl unvanını koruyarak dünyanın en güçlü markası oldu.

ABD Açık Ara Önde

Araştırma sonuçlarına göre, ülkeler sıralamasında ABD açık ara önde yer aldı. Global 500 listesindeki şirketlerin 199'unu ABD'li firmalar oluştururken 77'sinin Çin, 31'inin Japon, 28'inin Fransız, 25'inin Alman, 23'ünün İngiliz olduğu görüldü. Koronavirüs döneminde geliştirdikleri aşıları kullanılan Pfizer firması, dünyanın en değerli markaları arasında 6,3 milyar dolarla 352'nci, 5,6 milyar dolarla AstraZeneca 407'nci sıraya yerleşti.

Tablonun en altında listelenen markanın değeri ise 4,6 milyar dolar oldu. Brand Finance’nın listesinde Türk markaları bu yıl da yer alamadı.