Dünyanın En Değerli Markası Açıklandı!

Dünyanın en değerli markası belli oldu. Böylece çok sayıda insan tarafından merak edilen bir soru yanıtlanmış oldu. Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance tarafından yapılan araştırma ile ilgili detaylar haberimizde.

Dünyanın En Değerli Markası Nedir?

Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance, "Dünyanın En Değerli 500 Markası" isimli bir araştırma gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen araştırma ile beraber en değerli markalar belli oldu. Listenin ilk 20 sırasında teknoloji şirketlerinin sayısı dikkat çekiyor. Brand Finance tarafından yayımlanan listenin ilk sırasında Amerika Birleşik Devletleri merkezli teknoloji devi Apple yer aldı. Şirketin marka değeri 265.375 milyon dolar olarak açıklandı.

Dünyanın en değerli markaları listesinin ikinci sırasında ABD merkezli e-ticaret devi Amazon yer aldı. Şirketin marka değeri 254.188 milyon dolar olarak açıklandı. Amazon, e-ticaretin yanı sıra Prime aboneliği de sunuyor. Prime aboneliği sayesinde dijital yayın platformu üzerinden sistem kütüphanesinde yer alan dizi ve filmleri izleyebilir, e-ticaret platformu Amazon’da hızlı kargodan yararlanabilir ve bazı özel fırsatları yakalama şansına sahip olabilir ve hatta ücretsiz oyun kampanyalarından ilk siz yararlanabilirsiniz.

Üçüncü ABD merkezli bir diğer teknoloji devi Google bulunuyor. Google’ın marka değeri ise 191.215 milyon dolar. Dördüncü sırada 140.435 milyon dolar marka değeri ile Microsoft yer alırken beşinci sırada ise 102.623 milyon dolar marka değeri ile Samsung Group konumlandı. Listenin tamamı ise şu şekilde: