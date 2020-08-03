Yıllardır kazancıyla konuşulan ve Dünyanın en değerli şirketleri listesinde üst sıraları kovalayan Apple yeniden Dünyanın en değerli şirketi oldu. İşte Dünyanın en değerli şirketi Apple'ın Ağustos itibarıyla piyasa değeri

Bilgisayar pazarında özellikle büyük bir paya sahip olmasa da Apple'ın diğer ürün ve hizmetleri oldukça iyi olduğu görülüyor. Geçtiğimiz gün borsaya sunduğu son hisse sayısına göre Cupertino merkezli teknoloji devi yeniden dünyanın en değerli şirketi konumuda.

Apple'ın hisseleri Cuma günü bitiminde 425,18 dolardan kapandı ve Apple'a 1,82 trilyon dolarlık bir piyasa değeri sağladı. Bu piyasa değeri en son 1.76 trilyon dolarla kapanan Saudi Aramco'yu geçmesine yol açtı. Dünyanın en değerli şirketi Apple'ın hisse sayısı yıl sonuna kadar artış gösterecek.

Apple'ın kazancını iPhone 12 ve yeni MacBook koruyacak

Apple'ın bu yıl 5G destekli yeni iPhone 12'leri Ekim ayında piyasaya sürmesi bekleniyor ve bu teknolojinin şirket için büyük anlaşmalar yapmasına olanak sağlayacağı düşünülüyor. Ayrıca ABD'li üretici kendi yonga setleriyle güçlendirilecek yeni Mac bilgisayarları da piyasaya sürecek.

Apple'ın 2020 ve 2021 planları göz önüne alındığında piyasa değerini koruması ve Dünyanın en değerli şirketi olarak yoluna devam etmesi mümkün. Ancak Google, Amazon ve Microsoft gibi şirketlerin de pandemi sebebiyle güçlendiğini belirtmek gerekiyor.