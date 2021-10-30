Apple Artık Dünyanın En Değerli Şirketi Değil

Dünyanın en değerli şirketi 2021'de değişecek gibi görünüyor. Son yıllarda Amazon, Google ve Microsoft gibi rakiplerle uğraşan Apple, son haftayı hisselerinin düşüşüyle kapattı.

Apple, hisselerinin yaklaşık %2 düşmesiyle Cuma günü dünyanın en değerli halka açık şirketi olma tacını Microsoft'a kaptırdı.

Apple, kalıcı küresel tedarik zinciri sorunları nedeniyle dördüncü mali çeyrekte satışlarına 6 milyar dolarlık bir darbe aldı ve bu da Wall Street beklentilerinin kaçırılmasına neden oldu. Üst düzey yönetici Tim Cook, mevcut tatil satış çeyreğinde etkinin daha da kötü olacağını söyledi.

Hargreaves Lansdown hisse senedi analisti Sophie Lund-Yates, "Daha az donanım odaklı FAANG emsalleriyle karşılaştırıldığında, Apple ayrıca tedarik zinciri bozulmasına çok daha fazla maruz kalıyor" dedi.

Dünyanın en değerli şirketi 2021'de el değiştirdi

Apple'ın hisseleri %1.8 düşüşle seansı 149.80 dolarda sonlandırdı ve şirkete 2.48 trilyon dolarlık bir piyasa değeri verdi. Buna karşılık, Windows yazılım üreticisi Microsoft'un hisseleri %2,2 artışla 331,62 dolar ile rekor seviyeye yükseldi ve seansı 2,49 trilyon dolarlık bir piyasa değeri ile sonlandırdı.

Yıllar içinde 421,7 milyar dolarlık hisse satın alan Apple, Nisan ayında 90 milyar dolarlık devasa bir hisse geri alımını açıklamıştı. Sonuç olarak, ödenmemiş stok havuzu daralmaya devam etti ve şirket mali dördüncü çeyreğini 16,4 milyar hisse ile kapattı.

Microsoft'un hissesi, bulut tabanlı hizmetlerine yönelik pandemi kaynaklı talebin satışları artırmasıyla bu yıl %49 arttı. Apple hisseleri ise bu yıl şimdiye kadar %13 yükseldi.

Apple'ın borsa değeri, iPhone'un onu dünyanın önde gelen tüketici teknolojisi şirketi yapmasıyla 2010'da Microsoft'u geride bıraktı. Apple, 2020'nin ortalarından bu yana unvanı elinde tutan şirketlerle, son yıllarda Wall Street'in en değerli firması oldu.

Analistler, Apple'ın tedarik zinciri sorununu iyi yönettiğini söylüyor, ancak Cook'un daha fazla baskı konusunda uyarısıyla, tatil sezonu başladığında kapı performansına bir darbe indirdi.

Buna karşılık Salı günü Microsoft, takvim yılının güçlü bir şekilde biteceğini tahmin ediyor. Ancak aynı zamanda tedarik zinciri sorunlarının, Surface dizüstü bilgisayarlarını ve Xbox oyun konsollarını üretenler gibi kilit birimlere boyun eğmeye devam edeceği konusunda da uyardı.