Dünyanın En Eski Bilgisayarı Yeniden Kullanılacak

Birçok işlemi aynı anda yapabilen makineler, yalnızca günümüzde kullanılıyor gibi algılanmaktadır. Özellikle de bilgisayarların çoklu işlem yapabilme yetenekleri, günlük hayatta büyük kolaylıklar sağlayabiliyor.

Bundan çok uzun yıllar önce, bu tarz çoklu işlemler yapabilen bilgisayarlar yine kullanılıyordu. M.Ö 200 yıla denk gelen o bilgisayarların yapımlarında, şimdiki teknolojinin %1’i bile yoktu. Bu nedenle ortaya çıkan çoklu işleme sahip makineler genellikle çok az bilgiyi işleyebiliyordu. Bu bilgisayarlardan ilki olarak bilinen Antikythera Düzeneği, yeniden canlandırılacak.

Dünyanın en eski bilgisayarı uzay hesaplamaları yapacak

Dünyanın en eski bilgisayarı olarak bilinen bu düzenek, elbetteki şu anda kullanılan bilgisayarlar kadar işlem yapamıyor. Ancak yaptığı hesaplamalar o döneme göre gerçekten de çok ileride. Güneş’in hareketleri, astronomik hesaplar ve çeşitli uzay hesapları yapabilen bu bilgisayar benzeri mekanizma yeniden çalıştırılıyor.

Peki bu nasıl gerçekleşecek? İmalat ve Endüstri Mühendisliği bölümü öğrencileri, bulut tabanlı 3DEXPERIENCE platformu kullanarak bu düzeneğin gerçek bir bilgisayar olmasını sağlayacak. Ayrıca makinenin dijital ikizine ilave bir hareketli dişli sistemi ve beş gezegenin işaretçi yıldızları entegre edilebilecek.

3DEXPERIENCE platformu şu an için en işe yarar sonuçların ortaya çıkmasını sağlıyor. Yalnızca Dünyanın en eski bilgisayarının yeniden çalıştırılması değil, aynı zamanda çeşitli projelerde de kullanılabiliyor.

Bu platform sayesinde, hem akademik hem de uygulamalı yaşamda önemli gelişmeler ortaya çıkarılabiliyor. Dünyanın bu en eski bilgisayarı ile ilgili fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.