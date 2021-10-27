1300 Yıllık Dünyanın En Eski Cinayet Gizemi Çözüldü

Dünyanın en eski cinayet gizemi çözüldü: Uzmanlar, Çin'de 1300 yıl önce ölen mezar soyguncusu olduğu düşünülen adamın aslında bıçaklanarak öldürüldüğünü ve suçu örtbas etmek için mezarlığa atıldığını açıkladı.

1300 yıl önce Çin'in kuzeybatısında bir adam öldürüldü ve şimdi bilim adamları, katillerin cesedi "izlerini örtmek için ormandaki yaprakların arasına saklayarak" eski bir mezarlığa attıklarına inanıyor.

Kurbanın iskeleti, bir ailenin -bir erkek, kadın ve çocuk- mezar boşluğunda bulundu ve başlangıçta, mezardan mal çalarken kazayla ölen bir mezar soyguncusu olduğu düşünülüyordu.

Texas A&M Üniversitesi liderliğindeki bilim insanı ekibi, kalıntıların mezar odasının tabanından 14 metre yükseklikte oturduğunu belirledi ve bu da, bir mezar soygunu gerçekleştikten önemli bir süre sonra öldüğünü gösteriyor.

Araştırmacılar ayrıca adamın Tang Hanedanlığı döneminde yaşadığını ve cinayet veya saldırıdan suçlu bulunan insanları asan veya kafalarını kesen ciddi yaralanmalara yol açtığını belirtiyorlar.

South China Morning Post'un haberine göre, Shiyanzi mezarlığı 2002 yılında Ningxia bölgesinden geçen bir boru hattı üzerinde çalışan inşaat işçileri tarafından keşfedildi. 2000 yıl önce Han Hanedanlığı döneminde (206 MÖ-220 MS) inşa edilen mezarlığın kazılarına 2009 yılında başlanmış ve toplam 11 mezar ortaya çıkarılmıştır.

Dünyanın en eski cinayet gizemi Çin'de yaşandı

Arkeologlar, mezarın üzerindeki bir bölmede içine sıkışmış iskeletle karşılaşana kadar her mezarda kalıntılar ortaya çıkarmaya başladılar. Daha derin bir analizin ardından, ana alandaki üç iskeletin ilişkili olduğu, bölmedeki iskeletin bu aileye ait olmadığı ve öldüğünde 700 yaş daha genç olduğu tespit edildi. Bu, bir kemik analizi sırasında belirlendi.

Daha önce genç adamın mezarı soymaya çalışırken kuyuya düştüğü iddia edilmişti, ancak uzmanların belirttiği gibi, cesedi mezar eşyalarının bulunduğu alanın yakınında değildi. Adamı öldürmüş olabilecek şey, kalbi veya ciğerleri gibi hayati organları delen kaburgalarındaki bıçak yaralarıydı.

Araştırmacılar, başının arkasındaki işaretleri gördükten sonra korkunç olayın bir resmini çizebildiler: Bu işaretler, adamın geri çevrildiği sırada saldırıya uğradığını ve bu da yakalarından kaçmaya çalıştığını gösteriyor olabilir.

Bilim adamları, bölmenin katiller tarafından kazıldığına ve daha sonra adamın cesedini içeri bırakıp yola devam etmeden önce deliği doldurduğuna inanıyor. Çalışmanın yazarları, "Mezarın yeniden inşası ve bireyle olan ilişkisi sayesinde, bu bireyin bir saldırı kurbanı olduğuna inanılıyordu" ifadelerini kullandı.