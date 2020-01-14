Dünyanın En Eski Maddesi Tespit Edildi

Bilim insanları yaptıkları çalışmalar doğrultusunda dünyanın en eski maddesinin ne olduğunu buldu.

Dünyanın En Eski Maddesi: Yıldız Tozu

1969 yılında dünyaya düşen meteroda bulunan yıldız tozunun dünyanın en eski maddesi olduğunu tespit etti. 51 yıl önce Avustralya'ya düşen meteorun üzerinde bulunan yıldız tozunun 7.5 milyar yıl önceye ait olduğu açıklandı.

Güneş yaklaşık 4,6 milyar yaşında. Bu da yıldız tozunun Güneş veya Güneş Sistemi'nin olmadan çok önce var olduğu anlamına gelmekte.

Bilim insanları yıldız tozunun yaşını bulabilmek için maddenin uzayda ne kadar kozmik ışığa kaldığını araştırdı. Bilim insanı Doç. Dr. Philipp Heck, dünyanın en eski maddesi hakkında açıklamalarda bulundu. Doç. Dr. Philipp Heck, tespit ettikleri maddenin yıldızlardan gelen katı numuneler ve gerçek yıldız tozu olduğunu söyledi.

Yıldız tozunun büyültülmüş hali. *Yaklaşık 8 mikrometre.

Yıldız tozlarının Güneş sistemi ortaya çıkmadan önce yıldızlarda oluştuğu açıklandı. Sizler dünyanın en eski maddesi olan yıldız tozu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar bölümünden görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!