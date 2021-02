17.000 Yıllık Dünyanın En Eski Müzik Aleti Keşfedildi

Dünyanın en eski müzik aleti bir deniz kabuğu olabilir. Yaklaşık 100 yıl önce keşfedilen deniz kabuğunun müzik aleti olarak kullanıldığı fark edildi. Deniz kabuğu boynuzu olarak bilinen conch'a köken verdiği düşünülen bu kabuk, 17.000 yıl önceki müzik zevklerine ışık tutuyor.

17.000 yıl önce deniz kabuğundan yapılmış olan bir boynuz dünyanın ilk müzik aleti olabilir.

Arkeologlar, söz konusu deniz kabuğunu ilk olarak 1931'de tarih öncesi duvar resimlerinin bulunduğu bir Fransız mağarasında keşfetti. Mağaranın geçmişteki sakinlerinin bu kabuğu bir tören bardağı olarak kullandıkları düşünülmüştü. Kabuğun ucundaki bir deliğin ise kazara hasar almış olabileceğini tahmin ediliyordu.

Ancak Science Advances dergisinde yayınlanan son çalışmada farklı bir sonuca varıldı. On yıllardır müzede bekleyen kabuğun aslında müzik notaları çıkarabilme yeteneğine sahip olduğu anlaşıldı. Bilim adamları, üflemeye dayalı yüksek teknoloji analizleri sayesinde günümüzün C, D ve C diyezine yakın tonda üç nota çıkarabildiğini keşfetti.

Dünyanın en eski müzik aleti bir deniz kabuğu

Fransız Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi'nde (CNRS) kıdemli bilim insanı ve tarih öncesi sanat uzmanı olan Carole Fritz tarafından fark edilen bu kabuk tasarımı, 17.000 yıllık bir müzik tarihine ışık tutuyor. Fritz, "Benim için büyük bir duyguydu. Büyük bir duygu ve büyük bir stres yarattı." ifadelerini kullandı.

Sorbonne Üniversitesi Moleküler ve Yapısal Arkeoloji Laboratuvarı direktörü ve CNRS'de kıdemli araştırma bilimcisi olan Philippe Walter ise açıklamasında, "Bu üfleme sadece enstrüman tasarımını test etmek içindi. Tasarımda bozulmalar yaşandığını görünce devam etmemeye ve müzik çalmaya karar verdik" diyor.

Fritz ve meslektaşları, kabuğun sivri ucunun kasıtlı olarak açıldığını söylüyor. Ağızlık takmak için reçine veya mum olabileceğine inandıkları bir maddenin kalıntılarını tespit ettiler. Kabuğun iç kısmının taranması, bir tüpün ağızlıktan içeriye doğru inmesine izin verecek şekilde delik açıldığını ortaya çıkardı.

Araştırmacılara göre deniz kabuğu, bulunduğu mağara ile aynı şekilde dekore edilmiş. Çıplak gözle görülemeyen eski pigment izlerini bulmak için kullanılan bir teknik, kabuğun geniş iç yüzeyinin oval kenarlı kırmızı izlere sahip olduğunu belirledi.

MSHS Toulouse Prehistorik Sanat Araştırma Merkezi'nde tarih öncesi araştırmacı olan Gilles Tosello, "Bize mağaranın duvarlarında parmak uçlarıyla tasarlanan kırmızı noktaları hatırlatıyor" dedi.