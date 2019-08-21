Dünyanın En Eski Web Kamerasının Yayınına Son Veriliyor

Dünyanın en eski web kamerası 25 yıl aralıksız yayın yapmasının ardından yakın zaman sonra kapatılacak. Fogcam, San Francisco Eyalet Üniversitesi'nde bölgedeki hava değişimlerini görmek amacıyla 1994’te kurulmuştu. Uzun zamandır yayın yapan kameranın bu ayın sonunda tarihin tozlu sayfalarına karışacağı duyuruldu.

Tam 25 yıldır neredeyse aralıksız bir şekilde yayın yapan Fogcam'in sürekli olarak kontrol edilmesi ve görüş açısının iyi olması için yerinin düzenlenmesi gerekiyordu. Bu da kameranın kullanılmasını zor hale getiriyordu. Fogcam projesini hayata geçirenlerin dediklerine göre kamerayı koyacak iyi bir yer kalmadığı için yayına son veriliyor.

Dan Wong ile birlikte Fogcam’in yaratıcılarından olan Jeff Schwartz’ın açıklamasına göre web kamerasının yayınına 30 Ağustos’ta son verilecek. Schwartz’ın söylediklerine göre kamerayı koymak için güvenli bir yer bulmak zorlaşmıştı ve bu yüzden yayına bir son vermeleri gerekiyordu.

Fogcam, 1994’te kuruldu ancak çıkış noktası için başka bir kameradan ilham almıştı. 1993 yılında Cambridge Üniversitesi'nden bir grup araştırmacı, kahve makinesinde kahve kalıp kalmadığına bakmak için canlı yayın yapan bir kamera kurmuşlar ve bu kameranın yayınına ise 2001 yılında son vermişlerdi.

Wong ve Schwartz Cambridge Üniversitesi'ndeki kameradan aldıkları ilhamla Fogcam'i kurmuşlar ve kodlama ile internet teknolojilerinde kendilerini geliştirmek adına bu tarz bir projeye girişmişler. İlk başta sadece kendi ilgileri için başlayan web kamerası projesi, daha sonra insanların yoğun ilgi göstermeleri üzerine popüler bir hale gelmişti.