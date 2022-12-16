Dünya'nın En Etkili 500 Markası Açıklandı: İlk Sıra Değişti!

World Brand Lab tarafından derlenen 2022 yılına dair Dünya'nın En Etkili 500 Markası listesi yayınlandı. Apple, Microsoft ve Google listenin ilk üç sırasını alırken, ABD listede bulunan en fazla şirkete sahip konumda ve onu Fransa, Japonya, Çin ve Birleşik Krallık takip ediyor.

Amerika Birleşik Devletleri'ne ait şirketler, küresel marka süper gücü olarak etkisini sürdürüyor ve ilk 500 markadan 198'ini temsil ediyor.

19 yıldır her sene yayınlanan Dünya'nın En Etkili 500 Markası listesi, bir markanın küresel etkisine göre değerlendiriliyor. Marka etkisi, bir markanın pazarları geliştirme, ele geçirme ve kâr elde etme yeteneğini ifade ediyor.

Dünya'nın En Etkili 10 Markası

Marka etkisinin üç temel göstergesini, yani pazar payı, marka sadakati ve küresel liderliği takip eden World Brand Lab, Dünya'nın En Etkili 500 Markası listesine öncülük etmek için Dünya çapında 15.000'den fazla lider markayı takip etti.

Listenin ilk sırasını, geçen yıl 4. olan Apple almayı başarırken, geçen yılın koltuğunun sahibi Google ise bu yıl 3. sıraya kadar geriliyor. Samsung kendisine ilk 10'da yer bulamazken, geçen yıl 72. sıranın sahibi Tesla bu yıl 10. sıraya kadar yükselmeyi başarıyor

Peki sizce bu yılın en etkili markası hangi şirketti? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.